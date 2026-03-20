FIFA yêu cầu chuyển giải vô địch châu Á sang năm chẵn

Asian Cup đứng trước thay đổi quan trọng sau năm 2030, khi FIFA đề xuất LĐBĐ châu Á (AFC) dời giải đấu sang năm chẵn.

Trong thông báo trưa nay, AFC cho biết về nguyên tắc đã ghi nhận và sẽ nỗ lực điều chỉnh các giải đấu cho phù hợp với yêu cầu của FIFA. Điều này cũng dẫn đến quyết định ngừng các quy trình đấu thầu tìm chủ nhà Asian Cup 2031 và 2035.

"AFC sẽ rà soát toàn diện hơn về lịch thi đấu, khi nhận thấy những tác động sâu rộng và sự thay đổi này gây ra đối với lịch trình và kế hoạch của giải đấu", thông báo có đoạn. "Việc tạm dừng đấu thầu là cần thiết để mang lại sự rõ ràng và đảm bảo một cách tiếp cận quy củ trong lựa chọn chủ nhà".

Qatar đăng quang tại Asian Cup 2023. Ảnh: AFC

Thông báo của AFC được đưa ra chỉ 6 tuần sau khi công bố danh sách ứng viên chủ nhà. Australia, Kuwait và Hàn Quốc muốn đăng cai một trong hai kỳ giải, còn Nhật Bản tập trung cho năm 2035.

Lịch thi đấu do FIFA quản lý quy định ngày thi đấu cấp đội tuyển quốc gia trước nhiều năm, và gần nhất là đến năm 2030. Vì vậy, Asian Cup 2027 tại Arab Saudi không bị ảnh hưởng. Lịch này cũng quy định thời điểm các CLB trên thế giới phải cho phép cầu thủ về ĐTQG hội quân, ở các trận giao hữu hay giải đấu trong FIFA days.

Tuy nhiên, việc FIFA liên tục thay đổi lịch thi đấu những năm gần đây đã vấp phải phản ứng, đặc biệt là khi tổ chức FIFA Club World Cup 2025. Đặc biệt, các cầu thủ phản ứng khi thời gian nghỉ ngơi ngày càng bị thu hẹp. "FIFA bị chỉ trích những năm gần đây vì không tham khảo ý kiến đầy đủ về thay đổi lịch thi đấu", bài viết trên hãng tin AP có đoạn. "Liên minh châu Âu đang xem xét một khiếu nại chính thức từ các hiệp hội cầu thủ và giải đấu quốc nội".

Thực tế, Asian Cup từng tổ chức vào năm chẵn, từ kỳ giải đầu tiên năm 1956 tại Hong Kong đến 2004 ở Trung Quốc. Tuy nhiên, đến kỳ giải thứ 14, AFC quyết định chuyển sang năm lẻ 2007 với Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam cùng đăng cai.

Nếu chuyển sang năm chẵn, Asian Cup sẽ khó đẩy sớm lên một năm do trùng World Cup 2030. Phương án khả thi là lùi xuống 2032, trùng năm với Euro, Olympic và có thể là Copa America. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng giảm xuống khi Asian Cup thường tổ chức vào tháng 1 và 2.

Sau 18 kỳ giải, Nhật Bản dẫn đầu với bốn lần đăng quang năm 1992, 2000, 2004 và 2011. Xếp sau là Arab Saudi, Iran (3), Hàn Quốc, Qatar (2), Israel, Kuwait, Australia và Iraq (1).

Hiếu Lương