World Cup 'lớn đến nỗi không thể bị hoãn vì xung đột Trung Đông'

MỹQuan chức điều hành FIFA Heimo Schirgi khẳng định World Cup 2026 sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch, bất chấp căng thẳng quân sự tại Trung Đông.

Phát biểu ngày 9/3 tại Trung tâm Truyền hình Quốc tế (IBC) ở Dallas, Giám đốc điều hành hoạt động sự kiện bóng đá của FIFA, ông Schirgi cho biết tổ chức này đang theo dõi sát diễn biến chiến sự, nhưng không xem việc hoãn giải đấu là phương án thực tế.

"Nếu có quả cầu pha lê biết được tương lai, tôi có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Nhưng tình hình đang thay đổi từng ngày", Schirgi nói. "Chúng tôi theo dõi rất chặt chẽ, làm việc với các đối tác liên bang và quốc tế để đánh giá tình hình".

Ông Heimo Schirgi phát biểu tại họp báo công bố sự kiện Fan Festival của World Cup 2026 ở Dallas, Texas, Mỹ ngày 9/3/2026. Ảnh: AP

Dù vậy, ông khẳng định World Cup vẫn sẽ diễn ra như kế hoạch. "Một lúc nào đó, chúng ta sẽ có câu trả lời. Nhưng World Cup sẽ tiếp tục. Giải đấu này quá lớn", Schirgi nói. "Hy vọng các đội tuyển đều có thể tham dự".

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích vào Iran hôm 28/2, khả năng diễn ra World Cup bắt đầu bị nghi ngờ. Mỹ là một trong ba nước chủ nhà, còn Iran xem xét khả năng rút lui. Đội bóng Tây Á đã giành vé tới World Cup thông qua vòng loại châu Á, nhưng tương lai của họ tại giải đấu vẫn chưa rõ ràng. Iran ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Ai Cập. Hai trận của họ sẽ diễn ra tại Los Angeles và một trận ở Seattle.

Schirgi cho biết FIFA đang duy trì liên lạc với LĐBĐ Iran để cập nhật tình hình, nhưng từ chối tiết lộ nội dung các cuộc trao đổi.

World Cup 2026 sẽ là kỳ lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Lần đầu tiên số đội tham dự tăng từ 32 lên 48. Số trận đấu tăng từ 64 như các kỳ trước lên 104, sẽ diễn ra tại ba quốc gia Bắc Mỹ, với Mỹ (đăng cai ở 11 thành phố), Mexico (3) và Canada (2).

Quy mô mở rộng khiến việc tổ chức trở nên phức tạp hơn nhiều so với các kỳ trước. Chỉ riêng cơ sở hạ tầng phục vụ truyền thông đã đòi hỏi một hệ thống khổng lồ. IBC đang được xây dựng tại Trung tâm Hội nghị Kay Bailey Hutchison ở Dallas, dự kiến hoạt động 24 giờ mỗi ngày, suốt giải đấu.

Theo Schirgi, địa điểm này sẽ tiếp nhận khoảng 3.000 đến 3.500 nhà báo và nhân viên truyền thông từ khắp thế giới.

FIFA cũng đang chuẩn bị chuỗi sự kiện dành cho người hâm mộ kéo dài 34 ngày tại Dallas, nơi có sân AT&T - địa điểm dự kiến tổ chức 9 trận đấu. Fan festival được kỳ vọng trở thành điểm tụ họp của hàng chục nghìn CĐV suốt giải.

Schirgi cho rằng World Cup luôn mang ý nghĩa vượt ra ngoài bóng đá. "Với tình hình thế giới hiện nay, giải đấu sẽ là cơ hội để mọi người xích lại gần nhau", ông nói thêm.

Sức hấp dẫn toàn cầu là yếu tố khiến World Cup trở thành sự kiện đặc biệt. "Ai từng trải nghiệm World Cup đều hiểu điều đó", ông cho biết. "Giải đấu thực sự mang tính toàn cầu và quy tụ mọi người. Chúng ta đã thấy điều này ở Qatar, ở Nga và ở nhiều kỳ trước".

Tuy nhiên, quy mô ngày càng lớn cũng kéo theo nhiều tranh cãi. FIFA gần đây bị chỉ trích vì giá vé cao, với ghế hạng nhất ở các trận đấu có thể lên tới 8.680 USD, trong khi vé hạng hai khoảng 5.575 USD và hạng ba 4.185 USD.

Ở vòng bảng, giá vé cao nhất cũng có thể lên tới 2.735 USD. Để giảm áp lực dư luận, FIFA cho biết mỗi trận sẽ có vài trăm vé giá khoảng 60 USD dành cho các liên đoàn bóng đá tham dự, để bán lại cho những CĐV thường xuyên theo đội tuyển.

FIFA cũng mở thêm một cửa sổ bán vé kéo dài 48 giờ nhằm tạo cơ hội cho những người đăng ký nhưng chưa mua được vé ở hạng ghế mong muốn. Theo Schirgi, giải pháp này cho phép người hâm mộ chuyển sang hạng vé khác nếu số lượng ở hạng ban đầu đã hết.

Hoàng An (theo AP, Reuters)