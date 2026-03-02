FIFA tin Iran vẫn dự World Cup 2026

LBĐB Thế giới tin rằng Iran sẽ không tẩy chay World Cup 2026, bất chấp căng thẳng leo thang sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Theo Telegraph, nội bộ FIFA vẫn lạc quan rằng cuộc khủng hoảng sẽ hạ nhiệt trước khi World Cup khởi tranh vào tháng 6 tới. Iran đã giành quyền dự World Cup và được xếp thi đấu ba trận vòng bảng trên đất Mỹ, gồm hai trận tại Los Angeles và một tại Seattle.

Tuy nhiên, những diễn biến quân sự gần đây khiến tương lai của đội tuyển Iran tại giải đấu bị đặt dấu hỏi. Sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào quốc gia Trung Đông này, Iran đã đáp trả bằng các đòn tấn công trong khu vực. Bối cảnh đó khiến nhiều sự kiện thể thao quốc tế, trong đó có World Cup 2026, đứng trước nguy cơ bất định.

Cựu cầu thủ bóng rổ Shaquille O'Neal bốc lá thăm Iran tại lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2026 ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington DC (Mỹ) ngày 5/12/2025. Ảnh: AP

Chủ tịch LĐBĐ Iran, ông Mehdi Taj, phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng khó có thể trông đợi World Cup vào lúc này, đồng thời nói thêm việc tham dự hay không sẽ do các nhà quản lý thể thao quyết định.

Dù vậy, phía FIFA cho biết chưa có thay đổi nào về kế hoạch tổ chức. Tổng thư ký FIFA, Mattias Grafstrom phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng LĐBĐ Quốc tế (IFAB) ở Xứ Wales rằng cơ quan này đang theo dõi sát tình hình. Ông khẳng định trọng tâm của FIFA là một kỳ World Cup an toàn với sự tham gia của đầy đủ đội tuyển.

Trước đó, Iran từng cân nhắc tẩy chay lễ bốc thăm vòng chung kết tổ chức tại Washington D.C. tháng 12/2025, nhưng sau cùng vẫn góp mặt. Theo ông Grafstrom, FIFA tiếp tục liên lạc với ba chính phủ đồng chủ nhà và hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho tất cả đội và CĐV.

World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, dự kiến khai mạc ngày 11/6. Iran nằm ở bảng G và sẽ lần lượt gặp New Zealand (15/6 tại sân SoFi, gần Los Angeles), Bỉ (21/6, cũng tại SoFi) và Ai Cập (26/6 tại sân Lumen Field, Seattle).

Báo Athletic cho rằng có ba khả năng chính nếu Iran không dự World Cup 2026. Một là họ tự rút lui như một hình thức phản đối, hai là các bên liên quan đánh giá việc tham dự không bảo đảm an toàn, hoặc chính phủ Mỹ hạn chế sự hiện diện của đội tuyển.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây từng tuyên bố mọi đội tuyển và CĐV đủ điều kiện đều được chào đón tại World Cup 2026. Tuy nhiên, Mỹ đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Iran, với ngoại lệ giới hạn cho các VĐV, thành viên đội thể thao và những người hỗ trợ trực tiếp tham dự các sự kiện lớn như World Cup hay Olympic. Năm ngoái, một số đại biểu Iran từng bị từ chối cấp visa trước lễ bốc thăm tháng 12.

Theo quy định của FIFA, nếu một đội tuyển rút lui hoặc bị loại khỏi giải, cơ quan này có toàn quyền quyết định phương án xử lý. Điều 6 của bộ quy định World Cup 2026 đề cập trường hợp "bất khả kháng", cho phép FIFA tự quyết các biện pháp cần thiết, bao gồm thay thế đội rút lui bằng một đội khác.

Trong trường hợp Iran không dự giải, FIFA có thể điều chỉnh bảng G thành bảng ba đội hoặc chọn đội thay thế. Việc tìm đội thay thế sẽ phức tạp vì vòng loại khu vực châu Á có nhiều giai đoạn. Iran giành vé trực tiếp với vị trí đầu bảng ở vòng loại thứ ba. Các đội xếp sau như Uzbekistan, Qatar, UAE hay Iraq đi theo các nhánh khác nhau, trong đó Iraq còn phải đá play-off liên lục địa.

Nếu cần tìm đội thay thế dựa trên thành tích, FIFA có thể cân nhắc các đội châu Á chưa giành vé hoặc thậm chí đội thua ở play-off liên lục địa. Tuy vậy, thời điểm rút lui (nếu xảy ra) có thể rất sát ngày khai mạc, gây khó khăn lớn cho công tác chuẩn bị hậu cần và tổ chức.

Trong lịch sử hiện đại, chưa có tiền lệ đội tuyển rút lui khỏi World Cup sau khi đã vượt qua vòng loại. Lần gần nhất xảy ra là năm 1950, khi một số đội rút lui trước và sau lễ bốc thăm, khiến giải đấu chỉ còn 13 đội tham dự.

Hoàng An (theo Telegraph, Athletic)