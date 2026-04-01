FIFA thử nghiệm luật việt vị mới của Wenger từ tháng 4

LĐBĐ thế giới thông báo giải Ngoại hạng Canada (CPL) sẽ áp dụng thử nghiệm luật việt vị mới của cựu HLV Arsene Wenger khi mùa giải mới khởi tranh vào ngày 4/4.

CPL sẽ trở thành giải nhà nghề đầu tiên trên thế giới triển khai các quy định mới này, dưới sự phối hợp giữa FIFA và Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB), nhằm mục tiêu khuyến khích lối đá tấn công.

Wenger, người đang giữ chức Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, đã thúc đẩy luật việt vị mới từ năm 2020, với nguyên tắc: cầu thủ tấn công sẽ được tính là không việt vị nếu bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể có thể ghi bàn (trừ tay và cánh tay) nằm ngang hàng hoặc đứng sau cầu thủ áp chót của đội phòng ngự.

Điều này có nghĩa, chỉ khi tồn tại một khoảng cách rõ rệt bằng mắt thường giữa cầu thủ tấn công và cầu thủ phòng ngự áp chót thì tình huống mới bị tính là việt vị. Trong khi, quy tắc hiện hành xác định cầu thủ tấn công việt vị nếu bất kỳ phần cơ thể nào có thể chơi bóng của anh ta vượt qua cầu thủ phòng ngự áp chót.

"Đây là một đợt thí điểm quan trọng", ông Wenger phát biểu trong thông cáo báo chí của FIFA. "Bằng cách thử nghiệm cách giải thích mới này trong một giải đấu nhà nghề, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn tác động của nó đối với tính minh bạch, nhịp độ trận đấu và khả năng thúc đẩy lối chơi tấn công. Chúng tôi rất mong chờ những kết quả phân tích của giai đoạn thử nghiệm này".

Cựu thuyền trưởng Arsenal cũng gửi lời cảm ơn tới CPL và LĐBĐ Canada vì đã sẵn lòng hỗ trợ FIFA, biến giải VĐQG nước này trở thành "vùng đất thử nghiệm" cho điều luật vốn trước đây chỉ giới hạn thử nghiệm ở các giải trẻ.

Trong khuôn khổ thử nghiệm, CPL cũng sẽ triển khai hệ thống Hỗ trợ Video Bóng đá (FVS). Đây là hệ thống xem lại băng hình để kiểm tra các quyết định quan trọng của trọng tài dựa trên yêu cầu của HLV trưởng thông qua việc đưa thẻ (review card) cho trọng tài bàn.

Khác với VAR, FVS không có đội ngũ trọng tài video chuyên trách và không tự động xem lại các tình huống. Thay vào đó, mỗi HLV trưởng sẽ có một "số lượng giới hạn" quyền khiếu nại mỗi trận khi họ cảm thấy có lỗi rõ ràng trong các tình huống thay đổi cục diện trận đấu, gồm: bàn thắng hoặc không bàn thắng, phạt đền hoặc không phạt đền, thẻ đỏ trực tiếp, và nhầm lẫn cầu thủ.

Theo quy định của FIFA, HLV phải đưa thẻ khiếu nại cho trọng tài bàn ngay lập tức sau khi sự việc xảy ra để tránh làm gián đoạn trận đấu không cần thiết.

Tác động về mặt chiến thuật

Khi luật lệ thay đổi, các HLV và cầu thủ sẽ phải tìm ra những cách sáng tạo để giành lợi thế. Với luật việt vị mới, cán cân lợi thế đang nghiêng về phía tiền đạo của đội tấn công. Do đó, CPL có thể trở thành giải đấu đầu tiên mang đến những phương thức phòng ngự mới.

"Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất là hàng phòng ngự sẽ đối phó ra sao và họ có thể duy trì sự quyết liệt ở những thời điểm nào", HLV trưởng Bobby Smyrniotis của Forge FC ở giải VĐQG Canada nhận định. "Với VAR, bạn có một ‘tấm lưới an toàn’ khi chơi ở ranh giới mong manh đó. Giờ đây, ranh giới ấy đã được trao cho tiền đạo".

"Yếu tố quyết liệt này có tạo ra nhiều khoảng trống hơn giữa các tuyến hay không? Đó là những sắc thái nhỏ mà chúng tôi muốn quan sát. Ở giai đoạn đầu, các HLV sẽ bắt đầu thử nghiệm và điều chỉnh. Sẽ rất thú vị để xem các hàng thủ đối phó thế nào, vì chúng ta đều biết chỉ nửa mét lợi thế cho tiền đạo đã là một khác biệt cực lớn", ông Smyrniotis nhấn mạnh.

Đối với các cầu thủ, cảm nhận về luật mới có sự phân hóa. Hậu vệ cánh Bradley Kamdem của Cavalry FC ở giải CPL nói đùa: "Thành thật mà nói, họ có lẽ nên thay đổi điều khoản thưởng giữ sạch lưới của tôi. Tôi sẽ phải thảo luận lại với CEO CLB về chuyện này. Đây chắc chắn là một thay đổi lớn. Là một hậu vệ, tôi thích luật việt vị khắt khe hơn. Luật mới này có thể tạo ra những trận đấu nhiều bàn thắng, điều mà tôi không vui lắm, nhưng có lẽ đối với người hâm mộ thì nó thú vị hơn".

Hoàng Thông (theo BBC Sport)