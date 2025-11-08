FIFA phạt nặng Indonesia ở vòng loại World Cup 2026

IndonesiaLĐBĐ Indonesia (PSSI) phải nộp tiền phạt, còn hai cầu thủ bị cấm thi đấu sau những phản ứng ở trận thua Iraq 0-1 tại vòng loại bốn World Cup 2026 – khu vực châu Á.

PSSI bị FIFA phạt 50.000 franc Thụy Sĩ, tức khoảng 1,65 tỷ đồng, do để người hâm mộ ném vật thể lạ xuống sân King Abdullah hôm 11/10. Trong khi đó, hai cầu thủ gốc Hà Lan là Shayne Pattynama và Thom Haye phải nộp 5.000 franc Thụy Sĩ, và bị treo giò 4 trận tiếp theo với đội tuyển Indonesia. Tất cả đều xuất phát từ sự bất mãn với các quyết định của trọng tài chính Ma Ning.

Phút 77, Kevin Diks chạm bóng trước, khiến Merchas Doski vung chân hết cỡ phá bóng hụt lại thành trúng người đối phương. Nhưng trọng tài Ma Ning cho rằng Diks phạm lỗi trước và cho Iraq đá phạt lên, khiến các cầu thủ Indonesia phản ứng dữ dội.

Các cầu thủ Indonesia phản ứng với trọng tài Ma Ning trong trận thua Iraq ở lượt hai bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi, ngày 12/10/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, ở tình huống tương tự vào phút 86, trọng tài người Trung Quốc lại rút thẻ vàng cho Romeny khi sút trúng Tahseen, dù đã hãm lực để chân không đi hết tầm. Cơn giận dữ của hàng nghìn người hâm mộ Indonesia tại khán đài B sân King Abdullah bùng nổ. Họ chỉ tay và hét lớn về phía trọng tài, rồi ném rất nhiều vật thể lạ xuống sân.

Trọng tài Ma Ning phải chạy về khán đài A để trao đổi với ban tổ chức. Trung vệ đội trưởng Jay Idzes đi đến vị trí của CĐV nhà để trấn an, đồng thời xua tay ngừng ném. Sau đó, anh và các đồng đội Indonesia phải dọn các chai, cốc nhựa ra ngoài biên để trận đấu có thể sớm được tiếp tục.

Trưởng đoàn Indonesia đẩy trọng tài sau trận thua Iraq Trưởng đoàn Indonesia Surmadji xô mạnh trọng tài Ma Ning, sau trận thua Iraq 0-1 ở lượt hai bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á.

Sau khi trận đấu trên sân King Abdullah kết thúc tối 11/10, nhiều thành viên Indonesia tiến đến trọng tài Ma Ning để chất vấn. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy sau đó trọng tài ba lần rút thẻ đỏ dành cho đội tuyển xứ vạn đảo.

Đầu tiên, Ma Ning phạt Shayne Pattynama, người ngồi dự bị, trong tình huống hậu vệ này đang được HLV Graham Arnold của Iraq can ngăn rồi đẩy đi. Ngay lập tức, trưởng đoàn Surmadji tiến tới xô mạnh Ma Ning với gương mặt đằng đằng sát khí, để rồi cũng phải nhận thẻ đỏ.

Sau đó, trọng tài 46 tuổi đưa ra hình phạt tương tự với Thom Haye. Tiền vệ này cũng nổi nóng trước khi được Idzes ôm lấy và khuyên can.

Thất bại dưới tay Iraq và trận thua Arab Saudi 2-3 trước đó đã kết liễu giấc mơ dự World Cup 2026 của Indonesia. Sau đó, PSSI cũng sa thải HLV Patrick Kluivert và chưa tìm được ứng viên thay thế.

Hiếu Lương