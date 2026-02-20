FIFA nợ các CLB gần 250 triệu USD từ Club World Cup

Làn sóng bất bình đang lan rộng vì FIFA chưa thực hiện lời hứa chi trả gần 250 triệu USD tiền hỗ trợ các CLB không dự Club World Cup 2025.

Những CLB không tham gia giải từng được hứa hẹn một tỷ lệ nhất định trong tổng số tiền này, như cam kết phân bổ đều doanh thu từ sự kiện ra toàn bộ hệ thống bóng đá của FIFA. Theo báo Anh Guardian, nếu chia đều, từng CLB ở những giải đấu cao nhất thế giới sẽ nhận được khoảng 67.000 USD. Tuy nhiên, hơn 7 tháng sau khi Club World Cup kết thúc, số tiền này vẫn chưa thấy đâu, và FIFA hiện vẫn chưa xác định được phương án chia tiền.

Sân khấu trao giải trên sân MetLife sau trận chung kết FIFA Club World Cup 2025. Ảnh: La Presse

Khoản tiền thưởng trị giá 995 triệu USD dành cho các CLB dự giải thì đã được giải ngân, trong đó đội vô địch Chelsea đã nhận khoảng 113 triệu USD. So với con số này, khoản tiền hỗ trợ FIFA cam kết chỉ như "muối bỏ bể", nhưng đối với các CLB ở những giải đấu nhỏ, chúng có thể mang lại khác biệt đáng kể, thậm chí còn là "phao cứu sinh". Và vì vậy, làn sóng mất kiên nhẫn đang lan rộng.

Một lãnh đạo CLB giấu tên từ một giải đấu nhỏ ở châu Âu chia sẻ với Guardian rằng họ không nhận được bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào về thời điểm thanh toán, bất chấp những yêu cầu liên tục được gửi lên FIFA. Trong khi đó, FIFA được cho đã trì hoãn các cuộc họp về vấn đề này. Dẫu vậy, vẫn có một số ý kiến thông cảm với FIFA, bởi tính phức tạp và nhạy cảm về mặt chính trị của nhiệm vụ này.

Vướng mắc lớn hiện tại là FIFA chưa có công thức hợp lý để chia gần 250 triệu USD này cho 6 liên đoàn châu lục, xuất phát từ chênh lệch đáng kể ở số lượng các đại diện của từng liên đoàn tham dự Club World Cup. Theo đó, các CLB khó lòng nhận được số tiền bằng nhau.

Hơn nữa, ngoại trừ LĐBĐ châu Âu (UEFA), hầu hết liên đoàn các châu lục còn lại đều chưa có cơ chế để phân phối những khoản thanh toán như vậy. UEFA có kinh nghiệm trong việc phân bổ quỹ hỗ trợ cho các CLB không lọt vào vòng bảng của các giải đấu cấp châu lục, nên có khả năng sẽ áp dụng công thức tương tự khi con số cuối cùng được xác định.

Việc các thỏa thuận tài chính của FIFA cho Club World Cup được chốt vào phút chót cũng là nguyên nhân khiến quá trình giải ngân không thể diễn ra nhanh chóng. Phải đến tháng 3/2025, tức chỉ ba tháng trước khi giải đấu khởi tranh tại Mỹ, các quỹ tiền thưởng và khoản hỗ trợ mới được thống nhất. Lúc đó, chính thỏa thuận trị giá 1,058 tỷ USD giữa FIFA với nền tảng trực tuyến DAZN do Arab Saudi hậu thuẫn để phát sóng miễn phí toàn bộ các trận đấu, đã cho phép sự kiện được diễn ra.

Trong một diễn biến khác, cũng liên quan đến Club World Cup, theo Guardian, UEFA sẵn sàng ủng hộ đề xuất mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội vào năm 2029. Động thái này được xem là minh chứng cho sự ấm lên trong quan hệ giữa Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Trước đó, UEFA từng kịch liệt phản đối kế hoạch bành trướng của Club World Cup do lo ngại giải đấu có thể đe dọa vị thế của Champions League. Tuy nhiên, UEFA đã đổi ý và sẵn lòng hậu thuẫn FIFA, đổi lại là một cam kết rằng giải này sẽ không được tổ chức định kỳ hai năm một lần.

Real Madrid từng đề xuất chu kỳ hai năm cho Club World Cup trong các cuộc thảo luận với FIFA tại Miami, Mỹ vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, trước sự phản đối gay gắt từ UEFA và các giải VĐQG châu Âu, ý tưởng này đã không thể tiến xa.

FIFA cũng từng để ngỏ khả năng mở rộng quy mô Club World Cup. Mục tiêu là nhằm đảm bảo sự góp mặt của nhiều ông lớn châu Âu hơn, sau khi những tên tuổi như Barca, Liverpool và Man Utd đều lỡ hẹn với giải đấu hè 2025 do không đủ điều kiện tham gia.

Một số thành viên UEFA vẫn lo ngại rằng nguồn lợi nhuận khổng lồ từ Club World Cup có thể gây mất ổn định cho cấu trúc bóng đá châu Âu. Nhưng việc mở rộng lên 48 đội vẫn được đánh giá là ít gây xáo trộn hơn so với việc biến giải đấu thành một sự kiện diễn ra hai năm một lần.

Tây Ban Nha và Morocco hiện là những ứng cử viên hàng đầu đăng cai FIFA Club World Cup 2029, một năm trước khi hai quốc gia này làm đồng chủ nhà World Cup 2030.

Hoàng Thông (theo Guardian)