FIFA muốn gỡ lệnh cấm Nga

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng đã đến lúc xem xét gỡ lệnh cấm Nga, vì biện pháp trừng phạt này "không đạt được gì".

Phát biểu với Sky News bên lề một sự kiện bóng đá tại London ngày 2/2, ông Infantino nói FIFA phải xem xét lại lệnh cấm Nga tham dự các giải đấu quốc tế, được áp đặt từ tháng 2/2022 sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo người đứng đầu FIFA, việc cấm đoán và tẩy chay chỉ tạo thêm thù hận và thất vọng, chứ không giúp giải quyết vấn đề.

"Cho phép các bé trai, bé gái từ Nga được thi đấu bóng đá ở những nơi khác tại châu Âu sẽ gửi đi một thông điệp tích cực", Infantino nói. "Chúng ta buộc phải làm vậy, ít nhất ở cấp độ trẻ".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ở Đại hội đồng UEFA lần thứ 49, tại trung tâm hội nghị Sava ở thành phố Belgrade, Serbia ngày 3/4/2025. Ảnh: Reuters

Nga hiện vẫn bị treo quyền tham dự các giải đấu do FIFA và UEFA tổ chức, bao gồm vòng loại World Cup và các giải cấp đội tuyển quốc gia, CLB. Năm 2023, một số đội trẻ của họ đã được phép thi đấu trở lại trong khuôn khổ hạn chế, nhưng sau đó UEFA phải rút lại quyết định do vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều liên đoàn thành viên.

Infantino cho biết lệnh cấm kéo dài gần bốn năm qua không mang lại kết quả cụ thể nào. Ông gợi ý trước mắt nên mở đường cho Nga ở các cấp độ trẻ, coi đây là bước đi thận trọng để đánh giá phản ứng và tác động thực tế. Hội đồng FIFA cũng mới thông báo kế hoạch tổ chức các lễ hội bóng đá U15 trong những năm tới, với nguyên tắc mở cửa cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên FIFA. Động thái này tạo thêm dư địa cho Nga quay lại sân chơi quốc tế.

Tuyên bố của Chủ tịch FIFA lập tức vấp phải phản ứng từ Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine, Andrii Sybiha chỉ trích Infantino là "kẻ suy đồi đạo đức" với đề xuất này. "679 trẻ em Ukraine đã thiệt mạng vì chiến sự và sẽ không bao giờ còn cơ hội chơi bóng đá", ông Sybiha viết thêm trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Thể thao Ukraine, Matvii Bidnyi cũng cho rằng phát biểu của Infantino "vô trách nhiệm, thậm chí ấu trĩ", vì tách bóng đá khỏi thực tế chiến tranh, nơi trẻ em và VĐV không ngừng thiệt mạng. Ông Bidnyi nói có hơn 650 VĐV và HLV Ukraine đã chết, trong đó có hơn 100 cầu thủ bóng đá, kể từ khi xung đột nổ ra.

Giới chức Ukraine cho rằng việc Nga trở lại các giải đấu quốc tế sẽ tạo điều kiện để Moskva sử dụng thể thao như một công cụ tuyên truyền, hợp thức hóa cuộc chiến. Liên đoàn Bóng đá Ukraine khẳng định vẫn giữ quan điểm phản đối mạnh mẽ mọi động thái tái hòa nhập Nga, chừng nào chiến sự chưa kết thúc.

Quan điểm của FIFA cũng gây tranh luận trong nội bộ bóng đá châu Âu. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin từng tuyên bố Nga chỉ có thể được tái gia nhập khi chiến tranh chấm dứt. Ủy ban điều hành UEFA dự kiến họp trong tháng này, và có thẩm quyền xem xét các bước đi liên quan đến tư cách thi đấu của Nga.

Bối cảnh chính trị xung quanh FIFA càng khiến phát biểu của Infantino trở nên nhạy cảm. Chủ tịch FIFA có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump. FIFA cũng đã mở văn phòng tại tháp Trump ở New York và bổ nhiệm Ivanka Trump - con gái ông Donald Trump - vào ban điều hành một quỹ giáo dục liên quan đến World Cup 2026.

Hoàng An (theo ESPN, Sky)