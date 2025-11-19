FIFA muốn điều tra hình sự tại 5 quốc gia vụ gian lận của Malaysia

MalaysiaỦy ban kháng cáo FIFA đề xuất các cơ quan chức năng ở Argentina, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia mở cuộc điều tra hình sự vụ bảy cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả mạo.

Trong phán quyết chi tiết dài 64 trang được công bố ngày 18/11, Ủy ban kháng cáo FIFA (FAC) bác bỏ tất cả quan điểm kháng cáo của nguyên đơn, gồm LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ. Họ giữ nguyên các mức phạt tiền và lệnh cấm thi đấu tương tự yêu cầu trước đó của Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC).

Nguyên đơn đã không đưa ra được bằng chứng và lập luận hợp lý trước cáo buộc làm giả giấy khai sinh của ông bà, để thi đấu cho đội tuyển Malaysia thông qua điều kiện huyết thống tổ tiên. Theo đó, bảy cầu thủ có gốc và sinh ra ở nước ngoài được cấp quốc tịch dựa vào ông, bà sinh ra tại Malaysia, nhưng FIFA tìm thấy giấy khai sinh gốc chứng minh ông, bà của họ sinh tại Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Một cổ động viên Việt Nam tại sân Bukit Jalil, Malaysia sau trận Việt Nam thua Malaysia 0-4 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư.

FAC miêu tả hành vi làm giả tài liệu để đăng ký thi đấu cho cầu thủ "làm suy yếu tính công bằng trong bóng đá, xói mòn niềm tin của công chúng và không thể dung thứ trong bất kỳ trường hợp nào". Vì vậy, Ủy ban đề nghị tiến hành ba cuộc điều tra.

Thứ nhất, FAC đánh giá vi phạm của nguyên đơn là nghiêm trọng, có hành vi phạm tội (làm giả tài liệu chính thức). Ủy ban đề nghị Ban Thư ký FIFA thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia tiến hành điều tra và tố tụng hình sự phù hợp.

Thứ hai, Ban Thư ký FIFA cần thực hiện ngay các bước điều tra hoạt động nội bộ của FAM. Mục đích là xác định cá nhân chịu trách nhiệm việc làm giả tài liệu, đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của cơ chế quản trị nội bộ FAM, và xác định liệu có cần áp dụng biện pháp kỷ luật bổ sung với quan chức FAM hay không.

FIFA nhắc đích danh ba nhân vật cần được xem xét kỹ lưỡng vai trò và trách nhiệm trong vụ việc này, gồm Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman và hai người đại diện được FIFA cấp phép là Nicolas Puppo và Frederico Moraes. Ông Noor Azman đã bị FAM đình chỉ chức vụ để Ủy ban độc lập tại Malaysia điều tra. Trong khi đó, Puppo (đại diện cho Rodrigo Holgado) và Moraes (đại diện cho Figueireido) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hơn ba người đại diện còn lại trong việc hỗ trợ các cầu thủ.

Tiền đạo Malaysia gốc Argentina Rodrigo Holgado thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 tại lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Hai Tư.

Bình luận về động thái của FIFA, Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Datuk Windsor John nói với kênh truyền hình Malaysia Astro Arena rằng: "FAM không làm gì cả, không có ai bị sa thải, không có báo cáo từ cảnh sát. Nếu họ làm những việc đó, FIFA có thể không ra lệnh điều tra thêm. Động thái cho thấy FAM không cảm thấy có lỗi với những gì đã xảy ra".

Cuối cùng, những cầu thủ nhập tịch kể trên đã thi đấu hai trận ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, gồm thắng Nepal 2-0 vào ngày 25/3 và Việt Nam 4-0 ngày 10/6. Ngoài ra, họ đã góp mặt trong ba trận giao hữu, gồm hòa Cape Verde 1-1 ngày 29/5, thắng Singapore 2-1 và Palestine 1-0 vào đầu tháng 9.

Các trận ở vòng loại cuối Asian Cup thuộc quyền quản lý của LĐBĐ châu Á (AFC). Ba trận giao hữu còn lại diễn ra vào FIFA days, vì vậy thuộc thẩm quyền FIFA. Ban Thư ký sẽ mở cuộc điều tra riêng để đánh giá các biện pháp trừng phạt phù hợp.

Sau khi bị bác kháng cáo, FAM tuyên bố sẽ đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), cũng là hy vọng cuối cùng cho việc xóa hoặc giảm nhẹ hình phạt. Họ có 21 ngày để hoàn tất quá trình, kể từ khi có phán quyết chi tiết hôm qua.

Luật sư chuyên về thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli cho biết cơ hội của FAM tại CAS hoàn toàn phụ thuộc vào căn cứ kháng cáo. FAM lập luận hành vi làm giả giấy tờ được thực hiện mà không có sự cho phép hay được biết bởi cầu thủ, Tổng thư ký và ban điều hành. Nhưng quan điểm này đã bị FAC bác bỏ.

"Điều này cùng việc thiếu bằng chứng bác bỏ hành vi giả mạo đã làm suy yếu quan điểm của FAM. Họ không phủ nhận việc làm giả, chỉ nói rằng không biết", Nik Erman nói với tờ New Straits Times. "Những lý do khác, gồm thiếu cơ sở, không tác động về mặt thể thao và các yếu tố giảm nhẹ, khó có thể thành công tại CAS".

Diễn biến vụ việc theo trình tự thời gian - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC). - 3/11/2025: FAC công bố kết quả kháng cáo. - 18/11/2025: FAC công bố chi tiết kết quả kháng cáo. FAM tuyên bố tiếp tục kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Hiếu Lương