FIFA không cấm vận Israel

Thụy SĩChủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng bóng đá "không thể giải quyết các vấn đề địa chính trị", trong bối cảnh ông chịu áp lực đình chỉ tư cách thành viên của Israel do xung đột với Palestine.

"Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình và thống nhất, đặc biệt trong bối cảnh tình hình đang diễn ra ở Gaza", Infantino nói ở cuộc họp Hội đồng FIFA tại Thụy Sĩ, ngày 2/10. "Chúng tôi không thể giải quyết vấn đề địa chính trị, nhưng có thể thúc đẩy bóng đá thế giới bằng cách khai thác các giá trị thống nhất, giáo dục, văn hòa và nhân đạo của môn thể thao này".

Chủ tịch FIFA cho biết đã gặp chủ tịch LĐBĐ Palestine (PFA) Jibril Rajoub để thảo luận về tình hình đang diễn ra ở Trung Đông. Ông khen ngợi Chủ tịch Rajoub và PFA vì sự kiên cường hiện tại. "Tôi nhắc lại với ông ấy về cam kết của FIFA trong việc sử dụng sức mạnh của bóng đá để gắn kết mọi người trong một thế giới chia rẽ", Infantino viết trên Instagram.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phát biểu tại lễ trao giải Công dân toàn cầu tại New York, Mỹ vào ngày 24/9/2025. Ảnh: AP

FIFA nhiều lần đối mặt với những lời kêu gọi hành động liên quan đến chiến sự ở Gaza, sau khi PFA đề nghị một lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế đối với Israel. Tổ chức này đã xem xét vấn đề trong nhiều tháng, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra. Infantino luôn khẳng định vấn đề này cần sự đồng thuận của các liên đoàn và phải được xử lý thận trọng.

Phát biểu của Infantino được đưa ra một ngày sau khi Phó chủ tịch FIFA Victor Montagliani đẩy trách nhiệm về phía LĐBĐ châu Âu (UEFA). Theo đó, bất kỳ quyết định nào về việc Israel được tham gia các giải đấu châu Âu, bao gồm cả vòng loại World Cup, đều do UEFA quyết định.

Động thái của FIFA gây nhiều tranh cãi. Bởi trong quá khứ, họ từng đình chỉ bóng đá Nam Phi năm 1961 do chế độ phân biệt chủng tộc ở nước này. Đến năm 2022, FIFA và UEFA cùng đình chỉ Nga, chỉ vài ngày sau chiến sự tại Ukraine.

Huyền thoại Man Utd, Eric Cantona từng bày tỏ: "Chúng ta đang chứng kiến tiêu chuẩn kép".

Còn Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez dọa tẩy chay World Cup 2026 nếu Israel vượt qua vòng loại. Tây Ban Nha, cùng Ireland, Hà Lan và Slovenia, thậm chí cũng cảnh báo sẽ không tham gia Cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu (Eurovision) nếu Israel hiện diện.

Ở chiều ngược lại, Mỹ khẳng định can thiệp nếu xuất hiện sức ép loại bỏ Israel. Hôm 25/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, do Ngoại trưởng Marco Rubio đứng đầu, nói với Sky News rằng: "Chúng tôi chắc chắn sẽ làm mọi cách để chặn đứng bất kỳ nỗ lực nào nhằm loại đội tuyển bóng đá quốc gia Israel khỏi World Cup".

Với tư cách nước đồng đăng cai World Cup 2026, Mỹ chắc chắn có ảnh hưởng lớn đến các quyết định của FIFA. Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump được cho là có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch FIFA Infantino.

Israel đang đứng thứ ba bảng I vòng loại World Cup 2026 – khu vực châu Âu. Vòng loại có 54 đội chia làm 12 bảng thi đấu hai lượt theo thể thức sân nhà, sân khách. 12 đội nhất sẽ giành vé dự World Cup. 12 đội nhì vào vòng play-off tiếp tục tranh bốn vé còn lại.

Ngày 2/10, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã gửi thư tới FIFA và UEFA kêu gọi đình chỉ IFA khỏi các giải đấu. "Hơn 800 VĐV và quan chức thể thao nằm trong số 65.000 người Palestine đã chết trong các chiến dịch quân sự của Israel", Tổng thư ký Agnes Callamard cho biết.

Nguồn tin của hãng tin Mỹ AP cho biết UEFA đang tiến hành bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của IFA. Quyết định phụ thuộc vào 20 thành viên Ủy ban điều hành UEFA.

Trung Thu tổng hợp