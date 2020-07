FIFA gia tăng lệnh cấm cầu thủ Đồng Tháp

11 cầu thủ U21 Đồng Tháp bị Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới từ sáu tháng đến năm năm.

Sáng 16/7, FIFA gửi quyết định kỷ luật đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đối với nhóm 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến trận đấu giữa hai đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp ngày 19/6/2019 tại sân Thành Long, TP HCM.

Cụ thể, FIFA cấm Huỳnh Văn Tiến tham gia bóng đá 5 năm (từ ngày 11/5/2020 đến 10/5/2025). 10 cầu thủ còn lại gồm Nguyễn Anh Phát, Giang Sô Ny, Võ Minh Trọng, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài, Nguyễn Nhật Trường, Trần Công Minh, Trần Hữu Nghĩa, Lê Nhựt Huy và Cao Tấn Hoài bị cấm sáu tháng tính từ ngày 11/5/2020 đến 10/11/2020.

Cầu thủ Đồng Tháp thi đấu tại vòng loại U21 quốc gia năm 2019. Ảnh: VFF.

Trước đó, ngày 11/5, VFF cũng quyết định xử phạt 11 cầu thủ Đồng Tháp, với Huỳnh Văn Tiến do xúi giục đồng đội tham gia cá độ nên bị phạt năm triệu đồng, và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý trong năm năm. 10 cầu thủ còn lại cũng góp tiền làm độ bị phạt 2,5 triệu đồng và bị cấm hoạt động bóng đá do VFF quản lý trong sáu tháng.

Trong trận gặp U21 Vĩnh Long, 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp cá cược trên mạng, theo hình thức tài xỉu (một kiểu cá cược mà ở đó nhà cái đưa ra một con số dự đoán cho một trận đấu, và nhiệm vụ của người chơi là đặt cược con số thực tế trong trận đấu sẽ cao hơn (tài – Over) hay thấp hơn (xỉu – Under) con số đó). Họ thống nhất đặt 150 triệu đồng cho cửa "xỉu", và thắng 133 triệu đồng khi tỷ số là 1-1.

Cầu thủ Huỳnh Văn Tiến đã bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Đức Đồng