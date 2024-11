FIFA bị công kích vì phớt lờ Lautaro ở giải The Best

ItalyTheo Chủ tịch Inter Milan Beppe Marotta, việc FIFA không đưa tiền đạo Lautaro Martinez vào danh sách ứng cử viên là một dấu hiệu tiêu cực.

Hôm qua 29/11, FIFA công bố 11 ứng cử viên tranh giải Cầu thủ nam hay nhất năm 2024 - The Best, gồm Dani Carvajal, Federico Valverde, Vinicius, Toni Kroos, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Florian Wirtz, Lamine Yamal, Lionel Messi, Rodri và Erling Haaland. Danh sách không có Lautaro, Vua phá lưới trong các chiến dịch giành Serie A và Copa America.

Lautaro Martinez nâng Copa America 2024 với tuyển Argentina hồi tháng 7 tại Mỹ. Ảnh: AFA

"Thật đáng ngạc nhiên và thất vọng khi Lautaro Martínez không được coi là một trong những ứng cử viên cho giải Cầu thủ nam hay nhất của FIFA sau một mùa giải đặc biệt", Marotta nói. "Những màn trình diễn phi thường của cậu ấy đã đưa Inter đến một cột mốc lịch sử và tuyển Argentina đến Copa America, nơi cậu ấy cũng là Vua phá lưới. Lautaro xứng đáng được tôn trọng và công nhận nhiều hơn".

Chủ tịch Inter cũng cho rằng, các lựa chọn ứng cử viên của FIFA bỏ qua các con số, danh hiệu, cũng như tác động của cầu thủ trong những trận đấu quyết định. Ông coi đó là dấu hiệu tiêu cực và mong thay đổi trong tương lai.

Mùa 2023-2024, Lautaro ghi 27 bàn trong 44 trận cho Inter và 11 bàn trong 16 trận cho tuyển Argentina, giành Serie A và Copa America. Tiền đạo 27 tuổi cũng lên ngôi Vua phá lưới Serie A với 24 bàn và Copa America với năm bàn. Anh hơn bảy ứng cử viên Federico Valverde, Vinicius, Toni Kroos, Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Florian Wirtz, Erling Haaland về chức vô địch với đội tuyển.

Lautaro từng lọt vào danh sách 30 ứng cử viên Quả Bóng Vàng 2024 và về thứ bảy.

Giải The Best do HLV, đội trưởng các đội tuyển quốc gia, nhà báo và CĐV bầu chọn với tầm quan trọng ngang nhau. CĐV có thể bầu chọn trên trang web của FIFA đến ngày 10/12. Lễ trao giải sẽ diễn ra trong tháng 1/2025.

Đồng đội của Lautaro ở đội tuyển là Messi tiếp tục được xem là ứng viên, dù có nhiều tranh cãi. Ở cấp CLB mùa vừa qua, anh ghi 23 và kiến tạo 13 bàn qua 25 trận, giúp Inter Miami đoạt Supporters' Shield 2024, kết thúc giai đoạn tính điểm với kỷ lục 74 điểm. Nhưng họ bị Atlanta United loại ngay vòng một giai đoạn play-off tranh MLS Cup.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Messi ghi sáu bàn và có năm kiến tạo qua 11 trận trong năm nay. Tại Copa America 2024, tiền đạo 37 tuổi ghi một bàn và kiến tạo một bàn qua sáu trận. Trận duy nhất mà Messi nghỉ thi đấu là trận thủ tục ở vòng bảng thắng Peru 2-0. Trong trận chung kết, do chấn thương, anh rời sân giữa hiệp hai khi tỷ số đang là 0-0.

Thanh Quý (theo AS)