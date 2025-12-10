Fidelity Fulfilment mở trung tâm hoàn tất đơn hàng mới tại Mỹ

MỹNhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) Fidelity Fulfilment mở rộng hiện diện tại Mỹ với việc khai trương trung tâm hoàn tất đơn hàng mới ở Salt Lake City, bang Utah.

Cơ sở rộng 88.000 ft2 (khoảng 8.175 m2) này sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng tại Mỹ và nhiều thị trường khác. Bên cạnh đó, Fidelity Fulfilment cũng lên kế hoạch mở thêm một trung tâm tại bang Kentucky vào năm 2026, qua đó hoàn thiện mạng lưới phục vụ toàn quốc và "giúp các nhà bán lẻ đáp ứng kỳ vọng giao hàng cho khách từ bờ Đông tới bờ Tây".

Gần đây, công ty đã ký kết loạt thỏa thuận hợp tác toàn cầu với TRIP, Lapland, Sense Wellness và Cocoba, đồng thời mở rộng hợp tác với Podium Nutrition, Naked Nutrition, Sock Academy và Artem Straps.

Cơ sở mới của Fidelity Fulfilment rộng khoảng 8.175 m2. Ảnh: Fidelity Fulfilment

"Chúng tôi đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt của thị trường: nhiều thương hiệu châu Âu gia nhập thị trường Mỹ và tìm kiếm đối tác fulfilment có khả năng vận hành tích hợp, linh hoạt trên nhiều khu vực", Stephen Williams, Giám đốc kiêm đồng sáng lập Fidelity Fulfilment, cho biết. Ông cũng nhấn mạnh ngày càng nhiều nhà bán lẻ Mỹ mở rộng từ mô hình bán trực tiếp tới người tiêu dùng (D2C) sang kênh B2B, kéo theo nhu cầu về một đối tác có thể xử lý trơn tru cả hai kênh trên phạm vi toàn quốc.

Fidelity Fulfilment hiện hoạt động tại Anh, châu Âu và Mỹ, ghi nhận mức tăng trưởng nhân sự 25% trong 12 tháng qua. Doanh nghiệp dự kiến tăng thêm 20% vào năm 2026 khi các cơ sở mới tại Mỹ đi vào hoạt động.

Fidelity Fulfilment là nhà cung cấp dịch vụ logistics bên thứ ba (3PL) chuyên về giải pháp hoàn tất đơn hàng đa kênh cho các thương hiệu bán lẻ. Với hệ thống kho vận tại Anh, châu Âu và Mỹ, công ty tập trung vào vận hành tích hợp, khả năng mở rộng linh hoạt và dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả giao hàng trên nhiều thị trường.

Như Ý (Theo Logistics Manager)