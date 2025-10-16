FIDE tạo thêm giải vô địch cờ vua thế giới

Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE) vừa phê duyệt một hệ thống giải mới mang tên Total Chess World Championship Tour, nhằm tìm ra nhà vô địch toàn diện.

Giải đấu do Norway Chess (ban tổ chức siêu giải cờ vua Na Uy) khởi xướng, dự kiến thử nghiệm trong mùa thu 2026 và vận hành từ năm 2027. Mỗi mùa giải gồm bốn chặng, trong đó ba chặng đầu là vòng loại, còn chặng cuối dành cho bốn kỳ thủ xuất sắc nhất tranh ngôi FIDE World Combined Champion (nhà vô địch thế giới toàn diện). Đây là danh hiệu mới, được trao cho kỳ thủ xuất sắc ở ba thể loại: cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn nhanh (fast classical).

Magnus Carlsen (phải) trong ván đấu với Erigaisi Arjun tại siêu giải Na Uy 2025. Ảnh: Chess

Cờ tiêu chuẩn nhanh là thể thức mới đáng chú ý. Mỗi ván sẽ có thời gian 45 phút cộng 30 giây mỗi nước, được tính Elo cờ tiêu chuẩn. Mô hình này được cho là hướng tới những trận đấu kịch tính, rút ngắn thời lượng nhưng vẫn giữ chiều sâu chiến thuật.

Theo công bố ban đầu, mỗi giải vòng loại có tổng thưởng tối thiểu 750.000 USD, gồm 24 kỳ thủ mỗi giải. Còn vòng chung kết bốn người có quỹ thưởng ít nhất 450.000 USD. Ngoài ra, FIDE dự kiến trao thưởng phụ cho kỳ thủ đạt thành tích cao nhất trong từng chặng và người dẫn đầu bảng điểm mùa giải.

Giới tổ chức kỳ vọng hệ thống mới sẽ tạo nên "chu kỳ siêu giải FIDE", tương tự ATP Tour của quần vợt, nhằm duy trì sức hút quanh năm, thay vì chỉ tập trung vào các kỳ tranh ngôi Vua cờ truyền thống. "Mục tiêu là tôn vinh những kỳ thủ có năng lực toàn diện, thích ứng nhanh với nhiều thể loại thi đấu", đại diện Norway Chess nói.

Kỳ thủ số một thế giới Magnus Carlsen được xem là gương mặt phù hợp nhất với thể thức mới. Kỳ thủ Na Uy vốn nổi tiếng linh hoạt ở cả ba thể loại, thường xuyên thống trị các giải cờ nhanh và cờ chớp. Việc FIDE phê duyệt giải đấu do Norway Chess khởi xướng được xem như một bước đi gián tiếp giúp Carlsen có thêm sân khấu để thể hiện mà không cần quay lại đấu trường truyền thống như Candidates.

Một ngày trước đó, Carlsen đã nói lấp lửng về khả năng dự giải cờ nhanh và chớp thế giới, do FIDE tổ chức cuối năm nay. "Thời gian trước, tôi sẽ nói rằng khả năng dự hai giải này là bằng không", kỳ thủ 34 tuổi nói. "Nhưng các diễn biến gần đây cho thấy khả năng này đã cao hơn nhiều".

Total Chess World Championship Tour sẽ áp dụng cho cả nam và nữ. FIDE xác nhận mọi kỳ thủ đủ điều kiện về Elo hoặc thành tích đều có thể tham dự. Norway Chess cam kết duy trì ít nhất một giải nữ song song với mức thưởng tương đương.

Về địa điểm tổ chức, các thành phố trên khắp thế giới có thể đấu thầu đăng cai từng chặng, giúp giải mang tầm quốc tế ngay từ mùa đầu. Hệ thống truyền hình và phát trực tuyến cũng được đầu tư để mang lại trải nghiệm hiện đại, hướng tới khán giả toàn cầu.

FIDE khẳng định Total Chess World Championship Tour không thay thế chức vô địch thế giới hiện tại thuộc về Gukesh Dommaraju. Đây là hệ thống bổ sung, tạo thêm cơ hội cạnh tranh và thu hút khán giả mới. Nhưng nếu thành công, danh hiệu "nhà vô địch toàn diện" có thể dần trở thành thước đo mới cho sự vĩ đại trong cờ vua hiện đại.

Dự kiến, thể lệ chi tiết và tiêu chí chọn kỳ thủ sẽ được FIDE công bố trong quý một năm 2026.

Xuân Bình