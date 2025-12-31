FID 2025 truyền thông điệp sáng tạo cho ngành công nghệ thực phẩm

Cuộc thi FID 2025 thu hút hơn 500 học sinh, sinh viên cả nước, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, gắn kết đào tạo với thực tiễn ngành công nghệ thực phẩm.

Đại diện ban tổ chức cuộc thi nhận định, trong suốt quá trình triển khai, Food Innovation and Development (FID) 2025 đã tạo dấu ấn với cộng đồng học sinh, sinh viên yêu thích lĩnh vực công nghệ thực phẩm thông qua chuỗi hoạt động đào tạo, cố vấn và đánh giá chuyên môn bài bản. Năm nay, chương trình thu hút hơn 500 học sinh, sinh viên đến từ 58 trường đại học và THPT thuộc 14 tỉnh, thành trên cả nước, với 144 đề tài đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Food Tech, tăng 18% so với mùa trước.

Thuyết trình phương án kinh doanh tại vòng chung kết 2. Ảnh: FID 2025

Không dừng ở việc trình bày ý tưởng, các đội thi còn được đồng hành xuyên suốt bởi gần 50 chuyên gia, cố vấn và giám khảo giàu kinh nghiệm đến từ doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Thông qua 10 buổi đào tạo chuyên sâu, các đội được trang bị kiến thức về phát triển sản phẩm, mô hình kinh doanh, kỹ năng trình bày và hoàn thiện giải pháp theo định hướng ứng dụng thực tế. Bên cạnh đó, sự đồng hành của 36 doanh nghiệp, nhà tài trợ và tổ chức hỗ trợ giúp mở rộng mạng lưới kết nối, tạo cơ hội để các đội thi tiếp cận nhu cầu thị trường và khả năng hợp tác sau cuộc thi.

Bà Cao Thị Anh Hoa, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) cho biết chương trình có ý nghĩa lớn với doanh nghiệp và cộng đồng, khi mang lại sân chơi cho sinh viên trẻ được nghiên cứu, sáng tạo và tìm giải pháp mới cho ngành thực phẩm.

Đánh giá cao định hướng của cuộc thi, ông Chu Quang Thái, Chủ tịch Vietnam Innovation Hub, Liên hiệp các quốc gia khởi nghiệp (UNUP) nhận định, FID 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo của ngành thực phẩm. Chương trình tạo ra sân chơi hấp dẫn cho cộng đồng khởi nghiệp, phù hợp với định hướng của ngành giáo dục trong việc khuyến khích khởi nghiệp tại các trường đại học.

"Những kết quả đạt được cho thấy FID 2025 không chỉ là một sân chơi học thuật, mà còn khẳng định vai trò nền tảng trong phát triển năng lực cho học sinh, sinh viên. Từ đây, các ý tưởng sáng tạo được nuôi dưỡng và kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cho ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam", ông Thái nói.

Cuộc thi Phát triển Thực phẩm (FID) 2025 hướng tới các giải pháp phát triển bền vững và công nghệ thực phẩm thế hệ mới, với chủ đề "The Future of Food - Tương lai ngành thực phẩm". Thông qua các đề tài dự thi, nhiều xu hướng nổi bật được ghi nhận như thực phẩm thân thiện môi trường, tối ưu giá trị dinh dưỡng, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, sản xuất và quản lý chuỗi giá trị thực phẩm.

Trình bày của đội thi tại gian hàng trưng bày. Ảnh: FID 2025

FID 2025 đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp. Một số đề tài tiềm năng tiếp tục được kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, mở ra cơ hội hoàn thiện sản phẩm, thương mại hóa và phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đại diện ban tổ chức cho biết, mục tiêu dài hạn của FID là từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho ngành.

Cuộc thi do trường Đại học Công Thương TP HCM (HUIT) phối hợp Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực -Thực phẩm Việt Nam (VAFoST) và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) tổ chức. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự đồng hành của Global Innovation Technology Platform (GITP), nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo BambuUP cùng nhiều chuyên gia, startup, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Thái Anh