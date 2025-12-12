FID 2025 - sân chơi đổi mới sáng tạo cho sinh viên ngành thực phẩm

FID 2025 thu hút hơn 50 trường đại học, kết nối doanh nghiệp và sinh viên cùng phát triển ý tưởng Foodtech (công nghệ thực phẩm) thành giải pháp kinh doanh khả thi.

Bước sang năm thứ hai, Food Innovation and Development (FID) 2025 tạo hệ sinh thái kết nối sinh viên - doanh nghiệp - chuyên gia. Tại đây, những ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực thực phẩm được nuôi dưỡng, thử nghiệm và phát triển thành các giải pháp thực tiễn.

Hành trình của thí sinh kéo dài từ vòng sơ tuyển đến bán kết với chuỗi đào tạo mở, chuyên sâu và hệ thống mentor (chuyên viên hướng dẫn) chuyên nghiệp. Sự đồng hành của các nhà tài trợ lớn trong ngành giúp các đội thi chuyển mình từ ý tưởng trên giấy thành sản phẩm có tính ứng dụng cao. Cuộc thi khởi động từ ngày 14/6.

Bà Lê Thị Hồng Ánh, Phó hiệu trưởng trường Trường Đại học Công Thương TP HCM phát biểu tại lễ trao giải vòng chung kết cuộc thi FID năm 2024. Ảnh: HUIT

Từ tháng 6 đến tháng 8, chuỗi đào tạo mở của FID giúp sinh viên cập nhật xu hướng mới nhất của ngành. Ông Trần Anh Tuấn (3AI, IFT Lemit Foods) mở đầu bằng bức tranh Foodtech (công nghệ thực phẩm) 2025, với các chủ đề như AI, tự động hóa, thực phẩm thay thế protein và nuôi cấy tế bào. Ông nhận định, đây là "cơ hội lớn để Việt Nam định vị lại vai trò trong chuỗi giá trị thực phẩm toàn cầu".

Sau 5 buổi, hơn 350 sinh viên đã có nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn chuyên sâu. Các em được trải qua các khóa đào tạo như Design Thinking (tư duy thiết kế) cùng chuyên gia Nguyễn Thị Minh Giang, nghiên cứu thị trường với Nguyễn Hằng Trang, hành trình khách hàng với Lê Thị Thảo Trang và kỹ năng gọi vốn do Nguyễn Tuấn Dương chia sẻ.

Từ tháng 9, 65 đội có thành tích tốt nhất tiếp tục được đào tạo chuyên sâu, hướng đến hoàn thiện kế hoạch kinh doanh và khả năng thương mại hóa sản phẩm. Các buổi học đi sâu vào marketing, tài chính, lựa chọn kênh phân phối và sở hữu trí tuệ, do các chuyên gia như Dương Thị Thanh Ngân (Metta Content), Nguyễn Văn Thắng (ConsultX), Nguyễn Minh Đức (IM Group) và Trần Giang Khuê (Cục Sở hữu trí tuệ) hướng dẫn.

Phần đào tạo online của các đội tại FID 2025. Ảnh: HUIT

Nhờ đó, thí sinh không chỉ dừng ở việc tạo ra sản phẩm chất lượng mà còn hiểu rõ con đường đưa sản phẩm vào thị trường - yếu tố mà nhiều dự án sinh viên còn thiếu.

Trong số hàng trăm đội thi, nhóm sinh viên Đại học Nông Lâm TP HCM gây chú ý khi tham gia cả ba bảng thi với các đề tài đa dạng. Đại diện nhóm chia sẻ mentoring (hoạt động cố vấn) chính là "lò luyện kim" giúp ý tưởng trên giấy được khai phóng và trở thành giải pháp thực tiễn. "Hai mentor doanh nghiệp đã giúp nhóm mở rộng góc nhìn, từ khía cạnh khoa học đến giá trị xã hội và thương mại", đại diện nhóm thi nói.

Đội thi từ Trường Đại học Nông Lâm TP HCM. Ảnh: HUIT

Ở bảng Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh, nhiều đội đem đến ý tưởng ứng dụng nền tảng số tạo ra các sản phẩm công nghệ hỗ trợ quản lý thông tin thực phẩm minh bạch, toàn vẹn. Điển hình như dự án Thịt Tươi Rói, với ý tưởng giúp giải quyết vấn đề chênh lệch chất lượng giữa các kênh bán lẻ và lãng phí thực phẩm.

Dự án do Đại học FPT TP HCM và Đại học Công Thương TP HCM kết hợp thực hiện dựa trên thế mạnh công nghệ, AI với chuyên môn về khoa học thực phẩm. "Chuyển đổi số trong thực phẩm không thể đi một mình, mà cần sự cộng hưởng của công nghệ, khoa học và người dùng. Đây không chỉ là hạng mục mới, mà là bước đệm để giải pháp của chúng em trở thành công cụ hữu ích, góp phần giảm lãng phí thực phẩm bằng dữ liệu và AI", đại diện đội chia sẻ.

Đồng hành với FID 2025, ông Tạ Quang Hòa, Chủ tịch HĐQT BFC, Nhà tài trợ Vàng của cuộc thi, cho rằng triết lý "làm được - sáng tạo hơn" chính là điều khiến doanh nghiệp quyết định tham gia. Ông bày tỏ mong muốn các bạn trẻ không dừng ở việc biết, mà đi tiếp đến làm được và sáng tạo hơn. Cơ hội của ngành thực phẩm nằm ở những người dám áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

Theo ông, sự phát triển của AI và IoT sẽ rút ngắn thời gian nghiên cứu, giảm rào cản ngôn ngữ và tạo đòn bẩy mạnh cho R&D trong ngành thực phẩm Việt Nam.

Là một trong những mentor của cuộc thi, bà Tạ Thanh Nhàn, Innovation Manager (Quản lý đổi mới) tại AIG, chia sẻ mentoring để các thành viên cùng mổ xẻ, làm rõ ý tưởng, giúp sinh viên biến chúng thành giải pháp khả thi. Bà đánh giá cao năng lượng và tinh thần chủ động của thí sinh - những người dám bảo vệ quan điểm nhưng cũng sẵn sàng lắng nghe để hoàn thiện.

Với 5 buổi training (đào tạo) mở, 4 buổi chuyên sâu và hàng trăm giờ mentoring (hướng dẫn thực hành), FID 2025 giúp nhà trường tạo sân chơi học thuật, doanh nghiệp mang đến nhu cầu thực tế của sinh viên, doanh nghiệp.

Cuộc thi Phát triển Thực phẩm (FID) 2025, hướng tới giải pháp phát triển bền vững và công nghệ thực phẩm thế hệ mới, chủ đề "The Future of Food - tương lai ngành thực phẩm".

Cuộc thi do Trường Đại học Công Thương TP HCM (HUIT) phối hợp hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam (VAFoST), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) tổ chức. Sự kiện còn có các đơn vị như Global Innovation Technology Platform (GITP) và Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo BambuUP đồng tham gia tổ chức. Cuộc thi đã thu hút 58 trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông toàn quốc, cùng sự đồng hành của nhiều chuyên gia, startup, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Thái Anh