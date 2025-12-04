FID 2025 chọn 30 đội vào vòng chung kết

30 đội thi với loạt ý tưởng ứng dụng công nghệ, hướng đến sức khỏe và phát triển bền vững ngành thực phẩm được chọn vào chung kết FID 2025, sau vòng thi bán kết ngày 23/11.

Cuộc thi Phát triển Thực phẩm (FID) 2025, hướng tới giải pháp phát triển bền vững và công nghệ thực phẩm thế hệ mới, chủ đề "The Future of Food - tương lai ngành thực phẩm".

Theo đại diện Ban Tổ chức, năm nay sân chơi ghi nhận sự bứt phá của thế hệ trẻ trong việc ứng dụng công nghệ thực phẩm (foodtech) toàn cầu, đặc biệt là các giải pháp hướng đến sức khỏe và phát triển bền vững.

Các trường có nhiều đội vào chung kết FID 2025 gồm: Trường Đại học Công Thương TP HCM (8 đội); Trường Đại học Nông Lâm TP HCM và Trường Hóa và Khoa học Sự sống - Đại học Bách khoa Hà Nội (3 đội).

Các trường Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, Đại học Bách khoa - ĐHQG TP HCM, Đại học Công nghiệp TP HCM và ĐH Yersin Đà Lạt, mỗi trường có hai đội vào chung kết.

Các đội thi mang đến nhiều ý tưởng đột phá, có khả năng thương mại hóa cao. Nổi bật là nhóm sản phẩm khai thác nguồn protein thay thế, công nghệ lên men và vi bao nhằm tạo ra thực phẩm tốt cho sức khỏe. Dự án "Tối ưu hóa điều kiện dinh dưỡng và ánh sáng trong nuôi trồng Wolffia globosa" của Wolfpro Biotech là ví dụ điển hình.

Các đội bước vào phần thi online tại FID 2025. Ảnh: HUIT

Ở mảng ứng dụng công nghệ phát triển các dòng thực phẩm cải thiện sức khỏe, nhiều ý tưởng sản phẩm mới được lựa chọn, như "Thanh năng lượng ngũ cốc lên men" của Pronut (Trường Đại học Nông Lâm TP HCM), "Zymona - bánh cracker lên men giàu tinh bột kháng" hay "Kẹo ngậm tỉnh táo chứa caffeine bọc vi nang Calmio" (đều của Trường Đại học Công Thương TP HCM).

Một số dự án khác tập trung vào thực phẩm hỗ trợ hệ tiêu hóa như "Cháo An Vị" từ cây linh chi thảo (Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế và Khoa Quốc tế - Đại học Huế) hay "Cocobiotic - kem dừa không lactose bổ sung probiotic". Theo Ban tổ chức, những sản phẩm này phản ánh xu hướng "health focus food" (sản phẩm cải thiện sức khỏe).

Ngoài ra, các đội thi năm nay còn chú trọng giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, đặc biệt ở hai bảng thi "Food Security Social Impact" (Sản phẩm có tác động xã hội, giải quyết vấn đề an ninh lương thực) và "Problem Solving Innovation" (Sản phẩm giải quyết các vấn đề đặt hàng của doanh nghiệp).

Ở bảng tác động xã hội, nhiều nhóm thể hiện ý thức rõ nét về kinh tế tuần hoàn, khai thác phụ phẩm nông nghiệp và ứng dụng công nghệ số trong quản lý để giảm lãng phí. Dự án "Dấu Đậm" sản xuất giấm ăn từ nước whey đậu phụ, "Re:Sauce" phát triển sốt chấm từ phụ phẩm okara, hay "Bluecycle" tạo hạt nêm cốm từ phụ phẩm tôm là những minh chứng cụ thể.

Cũng với chủ đề này, "Mộc Diện Xanh" giới thiệu bộ dụng cụ ăn uống sinh học từ phế phẩm nông nghiệp, còn "Checkee F&B" mang đến giải pháp truy xuất nguồn gốc và quản lý lưu mẫu thực phẩm cho nhà hàng, trường học, tạo bước tiến trong việc ứng dụng chuyển đổi số để quản lý chuỗi cung ứng, tăng tính minh bạch của sản phẩm, đi theo xu hướng phát triển thực phẩm toàn diện.

Ở bảng đổi mới theo yêu cầu doanh nghiệp, các nhóm sinh viên thể hiện khả năng nghiên cứu ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Đội Hoa Gạo phát triển "Canh sâm prebiotic" theo đề bài của Công ty cổ phần Quốc tế Sâm Tiến Vua; Đội thi Violet Jelly chế tạo "Thạch dinh dưỡng gạo tím" cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Kim Group...

Theo đại diện ban tổ chức, những giải pháp này giúp doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề đặt ra của doanh nghiệp.

Chuyên gia Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Viện 3AI, founder IFT Lemit Foods nhận định, chuỗi đào tạo trước bán kết tập trung vào các xu hướng foodtech 2025 như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tự động hóa trong sản xuất, phát triển protein thay thế và giải pháp bền vững cho chuỗi cung ứng. Việc sinh viên mạnh dạn đưa các công nghệ này vào sản phẩm thực tế cho thấy họ không chỉ vững kiến thức chuyên môn mà còn sẵn sàng thử sức với các bài toán lớn của ngành thực phẩm tương lai.

Cuộc thi do Trường Đại học Công Thương TP HCM (HUIT) phối hợp hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam (VAFoST), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) tổ chức. Sự kiện còn có các đơn vị như Global Innovation Technology Platform (GITP) và Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo BambuUP đồng tham gia tổ chức. Khởi động ngày 14/6, cuộc thi đã thu hút 58 trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông toàn quốc, cùng sự đồng hành của nhiều chuyên gia, startup, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Thái Anh