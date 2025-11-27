Fiato Uptown ra mắt dòng duplex, penthouse số lượng giới hạn

Fiato Uptown phát triển dòng Duplex và Penthouse diện tích lớn, thiết kế thông tầng, số lượng giới hạn, phù hợp cho người mua tìm kiếm không gian sống rộng, riêng tư.

Dòng căn hộ Duplex và Penthouse thuộc bộ sưu tập The Signature. Theo thông tin từ chủ đầu tư, mức giá dự kiến từ khoảng 10 tỷ cho The Signature Duplex và từ 20 tỷ cho The Signature Penthouse đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Trong bối cảnh thị trường đang phục hồi theo hướng "tăng nhu cầu thật, giảm đầu cơ ngắn hạn", những căn hộ lớn ở vị trí trung tâm luôn trở thành tài sản giữ và tăng giá. Sự xuất hiện The Signature Penthouse & Duplextạo thêm lựa chọn cho người mua đang tìm kiếm cộng đồng ổn định, tiện ích hoàn thiện.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Fiato Uptown

Dự án tọa lạc trong khu đô thị Thang Long Home - Hưng Phú rộng 9,2 ha, nơi đây ghi nhận hơn 90% cư dân vào ở cùng hệ thống tiện ích hoàn chỉnh. Yếu tố này giúp dòng sản phẩm mới tiếp cận nhóm khách ưu tiên môi trường sống đồng bộ, cộng đồng dân cư ổn định. Đại diện chủ đầu tư đánh giá, bộ sưu tập The Signature Penthouse & Duplex là điểm nhấn của Fiato Uptown, với định vị mang đến trải nghiệm sống rộng mở và giá trị sử dụng cao.

The Signature Duplex tại Fiato Uptown được phát triển với chiều cao thông tầng hơn 6 m. Thiết kế hai tầng phân tách rõ khu vực sinh hoạt và nghỉ ngơi, tạo sự riêng tư cho gia đình.

Tầng trên có ban công và hệ cửa kính rộng, mở tầm nhìn thoáng, đón ánh sáng tự nhiên. Những yếu tố này được nhiều gia đình trẻ, chuyên gia nước ngoài và nhóm khách hàng làm sáng tạo ưu tiên. Bộ sưu tập này có ba layout chính: Duplex ba phòng ngủ, Duplex ba phòng ngủ góc và Duplex phiên bản đặc biệt tại tầng penthouse. Số lượng giới hạn chỉ 19 căn. Mỗi phiên bản phù hợp với từng nhóm khách hàng khác nhau nhưng đều duy trì tiêu chí thoáng sáng và nhiều mặt thoáng.

Dòng The Signature Duplex được thiết kế hai tầng với hai lối đi riêng biệt, chiều cao trần lên đến 6 m. Ảnh: Fiato Uptown

Trong số này, The Signature Duplex ba phòng ngủ góc được chú ý nhờ diện tích xây dựng gần 160 m2, hai mặt thoáng và vị trí giúp mở rộng tầm nhìn về toàn bộ khu nội khu cũng như các trục đô thị xung quanh. Những yếu tố này mang lại không gian sinh hoạt rộng rãi, phù hợp với gia đình nhiều thế hệ hoặc khách hàng đề cao sự thông thoáng.

Bên cạnh duplex, The Signature Penthouse tại Fiato Uptown là dòng sản phẩm có giới hạn chỉ 9 căn. Các căn bố trí trên tầng cao nhất, diện tích từ hơn 200 m2 đối với loại ba phòng ngủ và gần 300 m2 đối với loại 4 phòng ngủ. Chiều cao thông tầng khoảng 6,5 m tạo nên không gian rộng, trong khi hồ bơi riêng từ 12 đến hơn 25 m2 tạo nên trải nghiệm tương tự "sky villa" - biệt thự trên cao. Việc bàn giao thô cho phép chủ sở hữu tự do thiết kế theo phong cách riêng, phù hợp nhu cầu cá nhân hóa.

The Signature Penthouse số lượng giới hạn chỉ 9 căn, với chiều cao trần lên đến 6,5 m. Ảnh: Fiato Uptown

Từ vị trí trên cao, Penthouse mở rộng tầm nhìn toàn cảnh Thủ Đức (cũ), đón ánh sáng và gió tự nhiên. Đi cùng đó là tổ hợp tiện ích nội khu hoàn thiện, hệ thống cảnh quan và cộng đồng cư dân đã hình thành. Để đáp ứng nhu cầu đỗ xe ngày càng tăng tại các dự án trung tâm, bộ sưu tập The Signature Penthouse & Duplex được bố trí hầm xe rộng với tỷ lệ đỗ xe 1:1, giúp cư dân thuận tiện trong sinh hoạt và sử dụng phương tiện.

Đơn vị phát triển dự án Thang Long Real Group đánh giá, sự kết hợp giữa số lượng giới hạn, diện tích lớn, thiết kế thông tầng và vị trí nội đô giúp bộ sưu tập tạo sức hút rõ rệt. Fiato Uptown kỳ vọng bộ đôi Signature Penthouse và Duplex sẽ bổ sung nguồn cung chất lượng cho thị trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu về không gian sống cao cấp đang tăng tại Thủ Đức.

Hoàng Đan