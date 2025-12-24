Fiato Airport City đón dòng khách đa dạng từ sân bay Long Thành

Nhờ vị trí liền kề sân bay Long Thành, Fiato Airport City đón dòng khách vãng lai quy mô lớn, tăng nhu cầu mua sắm - dịch vụ, tạo dư địa khai thác thương mại ổn định, dài hạn.

Các căn thương mại dịch vụ tại Fiato Airport City được phát triển theo mô hình khai thác dòng khách kép "Walk - Walk-in" (khách đi bộ mua sắm - khách vãng lai), hình thành nguồn cầu ổn định từ cư dân khu vực và bổ sung lưu lượng khách vãng lai từ hệ thống hạ tầng liên vùng. Các yếu tố trên hỗ trợ duy trì hoạt động kinh doanh và gia tăng hiệu quả khai thác.

Dòng khách "Walk-in" tại Fiato Airport City đến từ nhóm khách vãng lai tại sân bay Long Thành và các tuyến giao thông kết nối khu vực. Giai đoạn 2026-2028, sân bay Long Thành sẽ từng bước khai thác các đường bay quốc tế tầm xa, toàn bộ chuyến bay hàng hóa với công suất lên đến 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Dòng khách nội khu dạo bộ mua sắm. Ảnh phối cảnh: Fiato Airport City

Khi đó, sân bay quốc tế Long Thành vừa phục vụ các tỉnh lân cận như Đồng Nai, TP HCM mở rộng, vừa trở thành điểm hội tụ dòng khách quốc tế của toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ đổ về. Nhóm khách này có mức chi tiêu cao, nhu cầu lớn về F&B (mặt hàng tiêu dùng nhanh), mua sắm, dịch vụ tiện ích trước và sau chuyến bay. Nhu cầu lớn tạo biên độ doanh thu tăng trưởng cho các mô hình thương mại liền kề sân bay, mô hình thương mại nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp quanh sân bay.

Dòng khách vãng lai còn được bổ sung nhờ tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên - Long Thành. Dự án nằm giữa hai nhà ga của tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, chỉ cách khoảng 500 m, giúp cư dân chỉ mất 5 phút đến sân bay bằng metro hoặc 10 phút khi di chuyển bằng đường bộ.

Hai đầu dự án cách hai nhà ga metro Thủ Thiêm - Long Thành chỉ 500 m. Ảnh phối cảnh: Fiato Airport City

Chủ đầu tư đánh giá, lợi thế kết nối nhanh giúp các căn thương mại dịch vụ Fiato Airport City thành điểm dừng chân của khách đi metro. Đồng thời, dự án tọa lạc ngay mặt tiền trục Tôn Đức Thắng (25B), tuyến kết nối chính từ TP HCM cùng các tỉnh vệ tinh đến sân bay Long Thành, giúp nhu cầu nghỉ chân, mua sắm và sử dụng dịch vụ tăng cao vào các dịp Lễ, Tết.

Chuỗi dịch vụ đa dạng đón dòng khách vãng lai từ sân bay - metro - cao tốc. Ảnh phối cảnh: Fiato Airport City

Mỗi căn thương mại dịch vụ tại Fiato Airport City có mặt tiền tối thiểu từ 6,4 m, trần cao 4,3-4,9 m, thuận lợi cho trưng bày, nhận diện thương hiệu và triển khai đa dạng mô hình kinh doanh. Hệ thống tiện ích đồng bộ cùng quản lý vận hành chuyên nghiệp giúp gia tăng hiệu suất khai thác và giá trị cho thuê.

Bên cạnh khách Walk-in, dự án còn hưởng lợi từ dòng khách "Walk", hình thành từ nhu cầu sinh hoạt thường ngày của cộng đồng cư dân xung quanh. Nhóm khách này có xu hướng đi bộ, dạo chơi và sử dụng các dịch vụ ăn uống, mua sắm trong không gian thương mại mở. Tệp khách này có xu hướng chi tiêu linh hoạt, dễ phát sinh nhu cầu ngoài dự kiến và đóng vai trò nền tảng trong việc duy trì doanh thu ổn định cho các mô hình kinh doanh.

Đơn cử, các gia đình có con nhỏ dạo mát, vui chơi vào buổi chiều tối hoặc cuối tuần. Ban đầu họ không có mục đích cụ thể, nhưng trong quá trình đi bộ, nhu cầu ăn uống, mua sắm cho gia đình hay sử dụng các dịch vụ tiện ích sẽ tự nhiên phát sinh.

Đại diện Fiato Airport City đánh giá, chính chuỗi hoạt động đi dạo, quan sát, tiêu dùng, hình thành vòng tiêu dùng khép kín, giúp cửa hàng duy trì dòng tiền đều đặn, ít phụ thuộc vào mùa vụ và mang lại hiệu quả kinh doanh bền vững. Tại HUB Thương mại dịch vụ Fiato Airport City, dòng khách "Walk" được hình thành từ cộng đồng cư dân đông đảo, dự kiến đến năm 2027 đạt gần 120.000 người. Dòng khách này gồm: cư dân Fiato Airport City, khu đô thị Thang Long Home - Hiệp Phước, khu đô thị Richland cùng khu dân cư hiện hữu của thị trấn Hiệp Phước. Đây là nhóm khách có tần suất sử dụng dịch vụ cao, đóng vai trò nền tảng cho hoạt động kinh doanh dài hạn.

Hạ tầng xung quanh dự án. Ảnh phối cảnh: Fiato Airport City

Hạ tầng nội khu được bố trí theo hướng hỗ trợ hoạt động liên tục. Tầng hầm đỗ xe rộng, trạm sạc xe điện cùng không gian đi bộ thông thoáng giúp khách hàng dễ tiếp cận, tăng thời gian lưu lại và khả năng quay lại. Lợi thế này giúp giảm hạn chế thường gặp của nhà phố mặt tiền truyền thống, vốn thiếu chỗ đậu xe và dễ làm gián đoạn trải nghiệm mua sắm.

Theo đại diện chủ đầu tư, nhờ dòng khách "Walk" ổn định, các căn thương mại dịch vụ Fiato Airport City, mang lại lợi ích song hành cho cả nhà đầu tư và người kinh doanh. Với nhà đầu tư, mặt bằng dễ cho thuê, hạn chế trống kéo dài và duy trì mức giá thuê bền vững. Đối với người kinh doanh, lưu lượng khách ổn định giúp doanh thu đều, dễ kiểm soát chi phí, giảm rủi ro vận hành dài hạn.

Chủ đầu tư cho biết thêm, sự kết hợp giữa hai dòng khách "Walk" và "Walk-in" giúp Fiato Airport City hình thành mô hình thương mại dịch vụ cân bằng, vừa duy trì lượng khách địa phương ổn định, vừa thu hút lượng lớn khách vãng lai từ sân bay, metro và các tuyến cao tốc. Nhờ đó, dự án dự kiến có nền doanh thu bền vững, tiềm năng tăng giá dài hạn và trở thành điểm đến thương mại tại cửa ngõ sân bay Long Thành.

Hoàng Đan