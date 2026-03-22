Festival tái hiện lịch sử phở Việt

Ninh BìnhFestival Phở 2026 chia sẻ bí quyết nấu nước dùng, tráng bánh, tái hiện hành trình của phở từ truyền thống đến hiện đại, ngày 20-23/3.

Festival Phở 2026 mang chủ đề "Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại" diễn ra tại quảng trường Thiên Trường (phường Thiên Trường, Ninh Bình) - vùng đất gắn với lịch sử hình thành của nghề phở Việt. Sự kiện do UBND tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình và Công ty Masan Consumer đồng tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa giá trị của phở Việt.

Festival mang đến các hoạt động trải nghiệm, trình diễn ẩm thực và tọa đàm, tái hiện hành trình của phở từ truyền thống đến hiện đại. Từ những gánh phở rong đầu thế kỷ 20 tại làng Vân Cù (Nam Định cũ), phở từng bước trở thành món ăn quen thuộc của hàng triệu người Việt và là một trong những biểu tượng của ẩm thực Việt Nam.

Masan Consumer ký kết hợp tác với Chi hội Phở Vân Cù, bảo trợ công tác bảo tồn, phát triển nghề truyền thống phở Vân Cù. Ảnh: Masan

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là khu vực "Nồi phở di sản", giới thiệu những bí quyết nấu phở được gìn giữ qua nhiều thế hệ nghệ nhân. Các đầu bếp sẽ tái hiện quá trình chế biến, từ việc lựa chọn nguyên liệu, hầm xương, phối hợp gia vị cho đến cách hoàn thiện một tô phở tròn vị. Vừa thưởng thức món phở, khách tham quan vừa được lắng nghe những câu chuyện nghề và trải nghiệm hành trình gìn giữ di sản ẩm thực Việt.

Sự kiện còn có không gian phở ba miền hội tụ, với những biến tấu phù hợp đời sống văn hóa từng vùng miền. Như phở Bắc mang hương vị thanh đạm, đậm mùi thảo quả, quế, hồi, nhiều hành và rau thơm với nước dùng trong. Đi xuống miền Trung, phở có màu sắc nước dùng đậm hơn, rõ nét vị mặn và cay. Phở ở miền Nam hơi ngọt, ăn kèm nhiều loại rau thơm, giá đỗ. Mỗi phong cách phở đều mang dấu ấn địa phương, tạo nên bức tranh đa dạng và giàu bản sắc về món ăn biểu tượng của ẩm thực Việt. Với hơn 30 thương hiệu phở nổi tiếng, không gian này mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm.

Phở Story kể câu chuyện kết nối phở xưa và nay, phục vụ đông đảo khách hàng Việt Nam và thế giới. Ảnh: Masan

Festival Phở 2026 còn kể lại câu chuyện về hành trình của di sản ẩm thực Việt bắt nguồn từ hạt gạo. Từ hạt lúa đến sợi bánh phở mềm mịn, từ làng nghề truyền thống đến quán hàng nơi đô thị với tô phở nóng hổi trên bàn ăn, hành trình ấy phản ánh mối gắn kết giữa nông nghiệp, văn hóa và đời sống người Việt qua nhiều thế hệ.

Ba năm liên tiếp tham gia với vai trò đồng tổ chức, Masan Consumer tiếp tục mang đến không gian trải nghiệm "Phở Story", nơi kết nối giá trị truyền thống với những sáng tạo hiện đại. Thực khách có thể thưởng thức phở được chế biến cùng các gia vị quen thuộc như nước mắm, tương ớt và các sản phẩm gia vị từ các thương hiệu Chin-Su, Nam Ngư - những yếu tố góp phần tôn vinh hương vị tròn đầy của phở Việt.

Masan Consumer mang những đặc trưng gia vị Việt Nam đến với lễ hội phở. Ảnh: Masan

Trong chiến lược dài hạn "Đưa ẩm thực Việt ra toàn cầu" (Make Vietnamese foods global foods), Masan Consumer liên tục đồng hành các sự kiện ẩm thực. Trong đó, phở luôn được doanh nghiệp tái hiện như "câu chuyện" cần được gìn giữ và lan tỏa. "Festival Phở không chỉ tôn vinh di sản văn hóa mà còn là cầu nối để ẩm thực Việt Nam bước ra thế giới, tiếp cận cộng đồng quốc tế lẫn người Việt toàn cầu", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Trong khuôn khổ Festival Phở 2026, Masan Consumer đã cùng Chi hội Phở Vân Cù ký kết hợp tác về việc bảo trợ công tác bảo tồn, quảng bá và phát triển nghề truyền thống phở Vân Cù - cái nôi của nghề phở. Đại diện doanh nghiệp cho biết, hoạt động này không chỉ tôn vinh di sản văn hóa mà còn là cầu nối để ẩm thực Việt Nam bước ra thế giới, tiếp cận cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt toàn cầu

Đơn vị cũng kỳ vọng Festival Phở 2026 sẽ tiếp nối thành công của các kỳ lễ hội trước, trở thành một sự kiện văn hóa - ẩm thực thường niên quy mô quốc gia, nơi câu chuyện phở được kể lại qua những nỗ lực chung nhằm đưa ẩm thực Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới; hướng tới trình Unesco ghi danh "phở" vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Diệp Chi