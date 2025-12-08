Festival hoa - kiểng Sa Đéc 2025 dự kiến đón nửa triệu du khách

Đồng ThápFestival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ hai với nhiều hoạt động, dự kiến đón 500.000 lượt khách, diễn ra từ ngày 27/12 đến 4/1/2026 tại phường Sa Đéc.

Tiếp nối thành công của lần tổ chức đầu tiên, Festival năm nay mang đến nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tôn vinh làng nghề hoa kiểng hơn 300 năm tuổi, đồng thời khẳng định vị thế của Sa Đéc trên bản đồ du lịch quốc tế. Theo đại diện địa phương, sự kiện không chỉ là cơ hội để quảng bá thương hiệu hoa Sa Đéc, còn góp phần thúc đẩy du lịch nông nghiệp xanh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Du khách chụp ảnh kỷ niệm tại Festival hoa kiểng Sa Đéc. Ảnh: Ngọc Tài

Điểm nhấn của Festival lần này là các không gian trưng bày, triển lãm được đầu tư công phu. Cụ thể, du khách sẽ được chiêm ngưỡng "Không gian sắc hoa Sa Đéc", khu vực trưng bày 1.000 giống hoa kiểng quý hiếm và không gian "Miền di sản" tái hiện lại nét văn hóa xưa của vùng đất Đồng Tháp.

Đặc biệt, show diễn thực cảnh "Trăm năm hương sắc làng hoa" được kỳ vọng kể lại câu chuyện lịch sử và hành trình phát triển của làng hoa bằng ngôn ngữ nghệ thuật cảm xúc.

Bên cạnh đó, trải nghiệm khinh khí cầu cũng lần đầu tiên được đưa vào chương trình, mang đến cho du khách cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh thành phố hoa từ trên cao. Các hoạt động khác như hội thi cổng hoa, đường hoa, vườn hoa đẹp, phiên chợ hoa kiểng, phố ẩm thực "Hương sắc Nam bộ" và các hội thảo kết nối giao thương cũng được tổ chức xuyên suốt 9 ngày diễn ra lễ hội.

Để chuẩn bị cho sự kiện, tỉnh Đồng Tháp đang tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, đảm bảo cảnh quan sạch đẹp, văn minh. Các tuyến đường chính dẫn vào làng hoa được mở rộng, trang hoàng bằng các tiểu cảnh và hệ thống đèn nghệ thuật để chào đón du khách.

Nhiều nhà vườn và hợp tác xã tại Sa Đéc cũng tích cực chuẩn bị hàng trăm nghìn giỏ hoa các loại để phục vụ Festival và thị trường Tết Nguyên đán. Các giống hoa mới, độc đáo như hướng dương Nam Mỹ được nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư trồng để tạo sự đa dạng, hấp dẫn cho lễ hội.

Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ nhất (diễn ra từ 30/12/2023 đến 5/1/2024) thu hút hơn 245.000 lượt khách, mang về doanh thu du lịch khoảng 98 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp kỳ vọng Festival lần thứ hai tiếp tục tạo ra một cú hích lớn, không chỉ mang đến không gian lễ hội rực rỡ cho người dân và du khách, còn mở ra cơ hội hợp tác, phát triển bền vững cho ngành hàng hoa kiểng chủ lực của địa phương.

