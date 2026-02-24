Fesco tăng gần 20% công suất vận chuyển trên tuyến Ấn Độ - Nga

Tập đoàn Vận tải Fesco của Nga tăng công suất trên tuyến Fesco Indian Line West (FIL-W), củng cố mạng lưới vận chuyển container giữa cảng Novorossiysk với Ấn Độ, Trung Đông và khu vực Biển Đỏ.

Động thái này được thực hiện sau khi doanh nghiệp triển khai một tàu có tải trọng lớn hơn thay thế cho một tàu nhỏ trước đó trên vòng tuyến. Con tàu mới hiện thực hiện chuyến đi đầu tiên từ Jebel Ali (UAE) tới Novorossiysk, chở hàng nhập khẩu.

Các container của Fesco. Ảnh: Fesco

Hai tàu container khác của Fesco với tổng sức chở hơn 2.000 TEU vẫn duy trì khai thác tuyến FIL-W, qua đó bảo đảm nguồn cung chỗ ổn định hàng tuần. Ra mắt từ năm 2023, tuyến dịch vụ này kết nối Novorossiysk với Nhava Sheva và Mundra (Ấn Độ), cùng Jebel Ali (UAE) và Jeddah (Saudi Arabia).

Năm 2025, tuyến FIL-W vận chuyển hơn 19.000 TEU, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó hàng xuất khẩu đạt khoảng 8.000 TEU và hàng nhập khẩu vượt 11.000 TEU.

Việc bổ sung công suất được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu thương mại gia tăng giữa Nga, Nam Á và Trung Đông, đồng thời cải thiện độ ổn định dịch vụ cho các chủ hàng trên hành lang vận tải này.

Fesco Transport Group là tập đoàn vận tải và logistics có trụ sở tại Nga, được thành lập năm 1880. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải biển, đường sắt, cảng biển và dịch vụ hậu cần quốc tế. Fesco sở hữu đội tàu container, hệ thống tàu hỏa và các trung tâm logistics phục vụ mạng lưới vận tải đa phương thức. Tập đoàn đóng vai trò quan trọng trong kết nối thương mại giữa Nga với châu Á và nhiều thị trường toàn cầu.

Hải My (Theo Maritime Gateway)