Ferrari Testarossa hồi sinh, giá từ 538.500 USD

"Siêu ngựa" 849 Testarossa mới với động cơ V8 hybrid kết hợp ba môtơ điện tạo tổng công suất 1.036 mã lực, hai phiên bản.

Hãng siêu xe Italy Ferrari giới thiệu "siêu ngựa" mới mang tên 849 Testarossa. Đây là mẫu siêu xe mới kế nhiệm SF90 Stradale. Cái tên Testarossa mang một ý nghĩa lớn trong di sản của Ferrari, ra mắt lần đầu năm 1984 với tư cách là bản kế nhiệm của Berlinetta Boxer và đặt theo tên mẫu xe đua Testa Rossa của thập niên 1950 - chiếc Testarossa đầu tiên nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe biểu tượng và thành công nhất mọi thời đại của Ferrari.

849 Testarossa mới trang bị động cơ 4.0 V8 tăng áp kép công suất 818 mã lực, kết hợp với 3 môtơ điện (hai ở trước và một ở trục sau) bổ sung cho máy xăng thêm 218 mã lực, mang đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Kết hợp lại, 849 Testarossa có tổng công suất 1.036 mã lực. Siêu xe hybrid đi kèm bộ pin 6,5 kWh và có phạm vi hoạt động 26 km với chế độ thuần điện.

Theo kết quả thử nghiệm, siêu xe hybrid của Ferrari có thể tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,3 giây và đạt tốc độ tối đa 330 km/h. Trên đường thử Fiorano của Ferrari, 849 Testarossa nhanh hơn một giây rưỡi so với thời gian 1:19,0 của SF90 Stradale.

Để tối đa hóa hiệu suất, 849 Testarossa trang bị cánh gió sau chủ động, có thể mở ra hoặc thu vào trong vòng chưa đầy một giây, kết hợp với hai cánh gió đuôi kép nhỏ hơn tích hợp vào cản sau. Tổng cộng, chúng tạo ra lực ép xuống mặt đường lên đến 430 kg ở tốc độ 249 km/h, mạnh hơn 50 kg so với người tiền nhiệm.

Ngoài ra, khách hàng có thêm lựa chọn gói đua Assetto Fiorano sẽ tăng thêm khí động học mạnh mẽ hơn và giảm 30 kg so với 849 Testarossa tiêu chuẩn, giúp giảm trọng lượng khô xuống chỉ còn 1.570 kg.

Ngoại hình 849 không giống với Testarossa nguyên bản, nhưng mẫu siêu xe hybrid mới vẫn sở hữu những chi tiết thiết kế đặc trưng. Giống như Ferrari F80 và 12Cilindri, 849 Testarossa sở hữu một chi tiết ốp màu đen bóng nối liền đèn pha, trong khi cản trước thấp hơn thiết kế góc cạnh để gợi nhớ Testarossa nguyên bản.

Siêu xe 849 Testarossa có hai phiên bản, gồm Coupe và mui trần Spider. Trong đó, 849 mui trần dùng mui cứng có thể thu gọn trong 14 giây ở tốc độ dưới 45 km/h và nặng hơn 90 kg so với bản Coupe do lắp thêm cơ cấu mui xếp.

849 Testarossa bản Coupe. Ảnh: Ferrari

Thiết kế nội thất 849 Testarossa tập trung vào người lái hơn so với SF90. Khoang lái nổi bật với các chi tiết ôm trọn ghế lái, lấy cảm hứng từ xe đua. Các nút bấm truyền thống đưa trở lại vô-lăng, thay cho các nút bấm cảm ứng trên các mẫu siêu xe gần đây của Ferrari. Cụm đồng hồ kỹ thuật số tích hợp Apple CarPlay/Android Auto và MyFerrari Connect, sạc không dây.

Ferrari 849 Testarossa bán ra đầu tiên ở thị trường châu Âu, giá từ 538.500 USD cho bản Coupe và từ 585.400 USD cho bản mui trần. Theo kế hoạch, những chiếc 849 Testarossa bàn giao đến tay khách hàng vào giữa năm 2026.

Minh Vũ