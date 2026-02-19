Ferrari tặng gần 18.000 USD cho mỗi nhân viên vì lãi lớn

Thương hiệu siêu xe với logo ngựa tung vó tặng mỗi nhân viên 17.600 USD sau khi đạt mức lợi nhuận ròng 1,9 tỷ USD trong 2025.

Trong 2025, Ferrari tăng doanh thu thuần lên 7%, đạt 8,4 tỷ USD kèm báo cáo lợi nhuận ròng tăng từ 1,8 tỷ USD trong 2024 lên 1,9 tỷ USD. Những thành quả này đạt được bất chấp doanh số tổng thể giảm 112 chiếc xuống còn 13.640 chiếc.

Năm 2024, tiền thưởng được trao là 17.000 USD. Năm nay, con số đó đã tăng lên 17.600 USD. Theo truyền thông địa phương, số tiền này không phải ngẫu nhiên mà được tính toán dựa trên tổng số xe xuất xưởng, lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EBITDA) đã điều chỉnh, chất lượng sản phẩm và tỷ lệ vắng mặt. Khi lợi nhuận của công ty tăng lên, tiền thưởng cũng tăng theo.

Logo ngựa tung vó trên siêu xe Ferrari. Ảnh: Shutterstock

Trước đó, năm 2020 Ferrari đạt lợi nhuận ròng 721 triệu USD và thưởng cho nhân viên 8.900 USD. Năm sau, lợi nhuận tăng lên 986 triệu USD, và tiền thưởng tăng lên 14.200 USD.

Năm 2022, Ferrari kiếm được 1,1 tỷ USD và lại tăng tiền thưởng lên 16.000 USD. Năm nay, công ty đặt mục tiêu tăng doanh số 5% và cải thiện tỷ suất lợi nhuận 7%. Nếu đạt được các mục tiêu đó, tiền thưởng có thể sẽ tăng thêm.

Tuy nhiên, có một hạn chế. Tiền thưởng chỉ áp dụng cho khoảng 5.000 nhân viên của Ferrari tại Italy, không áp dụng cho nhân viên ở các thị trường khác.

Mẫu xe mới quan trọng nhất mà Ferrari ra mắt năm nay chính là chiếc Luce chạy hoàn toàn bằng điện. Dự kiến ra mắt vào ngày 25/5, đây sẽ là mẫu xe điện đầu tiên của hãng và sẽ trình làng với nội thất khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ mẫu Ferrari hiện đại nào khác, được thiết kế bởi Jony Ive, nhà thiết kế đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra chiếc iPhone đời đầu.

Mỹ Anh (theo Carscoops)