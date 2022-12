Ferrari nâng cấp xe đua mới trước mùa giải F1 2023

Mẫu xe đua mới của đội Ferrari dự kiến được nâng cấp hiệu suất khí động học, tăng 30 mã lực so với chiếc F1-75 ở mùa giải trước.

Thông tin về phiên bản nâng cấp của mẫu xe đua nhà Ferrari được tiết lộ trên Racingnews365, trước thềm mùa giải 2023. Mẫu xe mới được dự đoán không thay đổi nhiều về mặt hiệu suất, mà cải thiện tính khí động học bằng một số tinh chỉnh trên thân xe.

Theo đó, thiết kế hốc hút gió bên hông và lưới tản nhiệt được tinh chỉnh, thu hẹp và kéo dài về phía sau. Phần bánh sau được các kỹ sư F1 Ferrari đẩy lên cao hơn so với mẫu F1-75 của mùa giải trước, nhằm tối ưu luồng không khí.

Mẫu xe đua mới cho mùa giải F1 của Ferrari có mã nội bộ 675, nhẹ hơn so với F1-75 và hiệu suất khí động học tốt hơn. Bộ tăng áp, hệ thống phun nhiên liệu TJI (Turbuly Jet Injection) nâng cấp nhẹ, dự kiến tăng 30 mã lực so với mẫu xe trước. Vị trí ngồi lái của tay đua nhiều khả năng sẽ được hạ thấp hơn so với chiếc xe của mùa giải trước.

Khu vực bình chứa nhiên liệu cũng được thiết kế lại. Hệ thống treo được giữ nguyên so với F1-75.

Mẫu xe đua F1-75 của đội Ferrari. Nguồn: Racingnews365.

Trong mùa giải tiếp theo, đội đua Ferrari tiếp tục có sự đồng hành của Shell, thương hiệu luôn đứng sau nhằm hỗ trợ, sáng tạo, tìm ra những công thức đặc biệt để thúc đẩy chiếc xe đi nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn sau mỗi chặng đua. Trong bản hợp đồng mới nhất ký với Ferrari, tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới này tiếp tục hỗ trợ đội trên đường đua, thông qua việc phát triển sản phẩm và hỗ trợ Scuderia Ferrari giảm lượng khí thải carbon, đạt các mục tiêu bền vững hơn, cùng hướng đến tham vọng mức phát thải bằng 0 đến năm 2030 của Formula 1.

F1 được cho là cuộc thử nghiệm xe cực đoan nhất thế giới, do vậy việc tham gia F1 là nền tảng lý tưởng để Shell nghiên cứu và phát triển những sản phẩm tốt nhất dành cho động cơ xe thương mại. Thực tế, nhiều công nghệ được phát triển trên đường đua đã được hãng ứng dụng lên những sản phẩm thương mại, ví dụ như công nghệ sản xuất dầu nhớt từ khí hóa lỏng Shell PurePlus.

Shell và Ferrari có lịch sử gần một thế kỷ hợp tác, trong đó tập đoàn năng lượng này là một trong những nền tảng giúp đội đua Italy giành những chiến thắng lớn. Ngoài thành công trong những cuộc đua, giá trị thương hiệu của cả Shell và Ferrari cùng nhau thúc đẩy, xác lập những cột mốc mới ở mảng sản phẩm thương mại.

Tuấn Vũ