Ferrari cắt mạch thắng kỷ lục của Red Bull

SingaporeNhờ chiến thắng của Carlos Sainz ở Grand Prix Singapore tối Chủ Nhật 17/9, đội đua F1 Ferrari đã cắt mạch kỷ lục của Max Verstappen và Red Bull.

Chặng đua trên đường phố Singapore diễn ra hấp dẫn trong gần hai giờ với một lần xuất hiện của xe an toàn, một lần thi đấu dưới trạng thái xe an toàn ảo và hàng loạt cuộc đọ sức gay cấn trên đường đua. Những diễn biến đó góp phần làm nên đoạn kết đẹp như mơ cho Ferrari và Sainz, khi tay đua người Tây Ban Nha về nhất với 1 giờ 46 phút 37,418 giây.

Đây mới là chiến thắng thứ hai của Sainz trong màu áo đội đua lừng danh Italy. Qua đó, anh cùng Ferrari cắt đứt mạch thắng của Verstappen và Red Bull suốt 10 chặng gần nhất, từ sau lần George Russell về nhất Sao Paulo Grand Prix - chặng áp chót mùa giải trước.

Carlos Saizn dẫn đầu trên đường đua Singapore ngày 17/9. Ảnh: F1

"Ferrari áp đảo các vòng đua phân hạng rồi hoàn thành tốt cuộc đua chính. Chúng tôi đã làm mọi việc một cách hoàn hảo. Trong suốt cuộc đua chính, tôi tự thấy mình luôn kiểm soát tất cả, thư thái và yên tâm vì tốc độ của chiếc xe đủ để tôi làm bất kỳ điều gì mình muốn. Tôi như đang trên cung trăng với chiến thắng hôm nay", Sainz nói sau chặng đua.

Sainz không quá lời, vì thực tế cho thấy anh khống chế đoàn đua một cách thành thục ngay từ khi xuất phát. Ngược lại, khác với thông lệ, Verstappen phải vật lộn suốt cuộc đua để về thứ năm chung cuộc từ vị trí xuất phát thứ 11 trong một chặng đua đầy khó khăn đối với Red Bull. Ở cuối cuộc đua, Sainz thành công trong việc bảo vệ ngôi đầu trước áp lực nghẹt thở từ Lando Norris của McLaren và nhất là bộ đội Mercedes là George Russell và Lewis Hamilton.

Áp lực đó với Sainz chỉ được giải tỏa khi George Russell gặp sự cố văng ra lề ở vòng đua cuối. Trước đó, Russell và Hamilton đã mạo hiểm thành công với chiến thuật 2 pit khi tranh thủ lúc xe an toàn xuất hiện để thay lốp. Bộ đôi Mercedes thậm chí suýt đánh bại Sainz và Norris nhờ lợi thế từ bộ lốp mới hơn hẳn. Nhưng đặc điểm khó vượt trên đường đua phố Singapore đã ngăn cản hai tay đua người Anh bứt phá ở những vòng cuối.

Ngay từ đầu chặng đua, khi thấy sự bất ổn của Red Bull, Ferrari hiểu rõ Grand Prix Singapore là cơ hội vàng để họ về nhất. Đội đua Italy bước vào cuộc đua với quyết tâm giành chiến thắng và thực hiện mọi chiến thuật có thể để làm được điều đó, thậm chí hy sinh đồng đội của Sainz - Charles Leclerc - để giữ ngôi đầu cho tay đua người Tây Ban Nha..

Leclerc, người xuất phát thứ ba, là tay đua duy nhất trong top 10 xe đầu xuất phát bằng lốp mềm. Và sự mạo hiểm này đã được đền đáp khi tay đua Monaco vượt Russell khi xuất phát. Ở phía trên, Sainz kiểm soát tốc độ đoàn đua, trong khi Leclerc được Ferrari yêu cầu kìm chân nhóm sau và tạo khoảng cách an toàn 5 giây với người đồng đội phía trên, nhằm tránh nguy cơ Sainz bị nhảy cóc.

Leclerc không thực hiện được phần lớn yêu cầu của đội nhà. Khoảng cách giữa hai tay đua dẫn đầu được duy trì ở mức 1 giây trong khoảng 10 vòng đầu, sau đó chỉ được dãn dần lên mức tầm ba giây. Nhưng dù sao Leclerc cũng đã hỗ trợ Sainz đáng kể từ sau khi chiếc xe an toàn được triển khai ở vòng 20. Leclerc đã kìm hãm tốt tốc độ đoàn đua ở vòng đua này, giữ chân những chiếc xe còn lại phía sau, và Sainz có khoảng cách an toàn chín giây ngay trước khi về pit thay lốp lần đầu ở cuối vòng đua đó.

Sự hy sinh của Leclerc giúp ích cho Sainz, người đã trở lại đường đua thuận lợi với vị trí dẫn đầu, nhưng khiến Leclerc dễ bị tổn thương. Tay đua Monaco bị tụt lại sau Russell, Norris và Hamilton, trước khi đủ sức quay trở lại đường đua vì Ferrari phải giữ Leclerc ở khu vực kỹ thuật để tránh nguy cơ mất an toàn vì có hàng loạt xe lũ lượt chạy qua khu vực kỹ thuật của Ferrari.

Khi xe an toàn rút khỏi đường đua, Sainz đang dẫn đầu ngay trước Verstappen - người đã vươn lên thứ hai do không thay lốp khi xe an toàn xuất hiện. Red Bull trông chờ xe an toàn sớm xuất hiện lần hai mới vào pit nhưng bộ lốp cứng cũ của nhà vô địch thế giới khiến anh bị thua kém nhiều về tốc độ và nhanh chóng bị hàng loạt tay đua tấn công rồi vượt qua.

Russell, lúc này đang ở sau Sainz, nói với đội nhà rằng anh ấy nhận thấy tay đua Ferrari đang duy trì tốc độ để giữ lốp hòng đề phòng Mercedes thực hiện thêm một lần thay lốp sang bộ lốp trung bình mới mà chỉ riêng đội đua Đức để dành được cho cuộc đua.

Khi chiếc Alpine của Esteban Ocon bị sự cố và phải dừng lại ở lối ra pit-lane tại vòng 43, trạng thái xe an toàn ảo được ban bố. Mercedes tận dụng thời cơ gọi cả Russell và Hamilton về pit lần hai để chuyển sang lốp trung bình mới đúng như dự đoán của Ferrari. Russell trở lại đường đua ở vị trí thứ tư, chỉ sau Leclerc tầm 15 giây, Hamilton ở vị trí thứ năm.

Với lợi thế quá lớn từ bộ lốp trung bình mới, bộ đôi Mercedes liên tục tăng tốc và sớm đuổi kịp các xe ở phía trên. Russell vượt Leclerc ở vòng 54, rồi bắt đầu thu hẹp và đuổi kịp Norris, Sainz ở phía trước. Hamilton cũng chạy ngay sau người đồng đội và dường như thậm chí còn có tốc độ tốt hơn.

Khi cuộc đua còn chừng năm vòng, Sainz cố tình giảm tốc độ để giảm khoảng cách nhằm giúp cho Norris được sử dụng cánh gió DRS để phòng thủ trước áp lực từ bộ đôi Mercedes. Ở vòng 59, Russell đã nhích lên trên Norris ở góc cua số 16, nhưng tay đua McLaren đã đoán được ý đồ và phòng thủ thành công và giữ được vị trí thứ nhì khi ra cua.

Sau đó, Russell không bao giờ đủ sức tấn công, và thậm chí còn gặp rủi khi chiếc W14 lao thẳng vào tường tại Turn 10 ở vòng đua cuối. Sainz cùng Norris và Hamilton thảnh thơi về đích với khoảng cách giữa các xe chỉ trong tầm một giây.

"Kết quả thật đáng buồn sau một màn trình diễn tuyệt như vậy", Russell nghẹn ngào nói sau cuộc đua. "Vòng phân hạng thuận lợi, cuộc đua đầy hấp dẫn, chúng tôi tuân thủ tốt với chiến thuật táo bạo đề ra, nhưng tôi thấy mình đã làm đồng đội thất vọng. Thật khó khăn nhưng chúng tôi sẽ quay trở lại".

Trái ngược với Ferrari và Mercedes, Red Bull không có được chặng đua như mong muốn. Bất lợi sớm từ các buổi đua thử rồi vòng phân hạng, Verstappen bắt đầu cuộc đua trên lốp cứng, nhằm chạy một quãng đường dài với bộ lốp xuất phát và hy vọng vượt qua những chiếc xe phía trước khi họ dừng lại thay lốp. Tay đua người Hà Lan vươn từ vị trí xuất phát thứ 11 lên thứ 8 chỉ trong vài vòng đầu, rồi bị mắc kẹt sau trận chiến giữa Alonso và Ocon.

Verstappen (chạy thứ hai) mắc kẹt trong đám đông ở nhóm sau vì không có vị trí xuất phát tốt. Ảnh: F1

Nhờ không thay lốp khi xe an toàn xuất hiện ở vòng 20, Verstappen vọt lên thứ hai sau Sainz. Nhà ĐKVĐ thậm chí còn có thể vượt lên dẫn đầu nếu Leclerc không giảm tốc độ quá sâu. Nhưng sự chênh lệch về lốp sớm khiến Verstappen tụt lại và khi về pit ở vòng 40 để lấy lốp mới, tay đua chủ lực của Red Bull rơi xuống vị trí thứ 15.

Nhưng Verstappen vẫn kiên nhẫn và vượt qua những chiếc xe chạy chậm hơn phía trước bằng bộ lốp mới hơn. Tới khi sắp kết thúc cuộc đua, chiếc RB19 đã gây áp lực lên Leclerc, nhưng không còn đủ thời gian để tấn công. Về thứ năm, Verstappen hiện đứng trước đồng đội Sergio Perez 151 điểm trên bảng xếp hạng cá nhân, điều đó có nghĩa là tay đua người Hà Lan chưa thể lên ngôi vô địch thế giới ở Grand Prix Nhật Bản tại Suzuka cuối tuần tới.

Kết quả Grand Prix Singapore

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần thay lốp Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Carlos Sainz Jnr Ferrari 1 1 1 phút 37,666 giây 1 giờ 46 phút 37,418 giây 25 2 Lando Norris McLaren 4 1 1:38,046 +0,812 giây 18 3 Lewis Hamilton Mercedes 5 2 1:35,867 +1,269 16 4 Charles Leclerc Ferrari 3 1 1:38,275 +21,177 12 5 Max Verstappen Red Bull 11 1 1:36,575 +21,441 10 6 Pierre Gasly Alpine 12 1 1:38,277 +38,441 8 7 Oscar Piastri McLaren 17 1 1:38,492 +41,479 6 8 Sergio Perez Red Bull 13 1 1:37,108 +54,534 4 9 Liam Lawson AlphaTauri 10 1 1:39,028 +65,918 2 10 Kevin Magnussen Haas 6 2 1:38,107 +72,116 1 11 Alexander Albon Williams 14 2 1:37,342 +73,417 12 Zhou Guanyu Alfa Romeo 19 2 1:39,316 +83,649 13 Nico Hulkenberg Haas 9 1 1:39,923 +86,201 14 Logan Sargeant Williams 18 2 1:38,531 +86,889 15 Fernando Alonso Aston Martin 7 2 1:36,456 +87,603 16 George Russell Mercedes 2 2 1:36,273 Bỏ dở cuộc đua 17 Valtteri Bottas Alfa Romeo 16 1 1:38,075 Bỏ dở cuộc đua 18 Esteban Ocon Alpine 8 1 1:39,930 Bỏ dở cuộc đua 19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 15 - Bỏ dở cuộc đua

+) Fastest-lap: 1 phút 35,867 giây do Lewis Hamilton (Mercedes) lập tại vòng 47.

Bảng điểm cá nhân sau 15 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Điểm 1 Max Verstappen Red Bull 374 2 Sergio Perez Red Bull 223 3 Fernando Alonso Aston Martin 170 4 Lewis Hamilton Mercedes 180 5 Carlos Sainz Jnr Ferrari 142 6 Charles Leclerc Ferrari 123 7 George Russell Mercedes 109 8 Lando Norris McLaren 97 9 Lance Stroll Aston Martin 47 10 Pierre Gasly Alpine 45 11 Oscar Piastri McLaren 42 12 Esteban Ocon Alpine 36 13 Alexander Albon Williams 21 14 Nico Hulkenberg Haas 9 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 16 Zhou Guanyu Alfa Romeo 4 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 3 18 Kevin Magnussen Haas 3 19 Liam Lawson AlphaTauri 2 20 Logan Sargeant Williams 21 Nyck de Vries AlphaTauri 22 Daniel Ricciardo AlphaTauri

Bảng xếp hạng đội đua sau 15 chặng

Thứ tự Đội Điểm 1 Red Bull 597 2 Mercedes 289 3 Ferrari 265 4 Aston Martin 217 5 McLaren 139 6 Alpine 81 7 Williams 21 8 Haas 12 9 Alfa Romeo 10 10 AlphaTauri 5

Minh Phương