Ferrari bị phạt sau sự cố nắp hố van tại Las Vegas

MỹVô tình va chạm với nắp hố van bị lỏng trên đường đua Las Vegas khiến xe số 55 của Carlos Sainz hỏng nặng, nhưng Ferrari vẫn bị phạt sau sự cố hy hữu này.

Nguyên nhân của sự cố được xác định là do khung bê tông xung quanh có tác dụng cố định nắp hố van bị hỏng dẫn đến nắp hố này bị lỏng. Dưới tác động của "hiệu ứng mặt đất", nắp hố van bị hút lên khỏi mặt đường khi xe F1 đi qua với tốc độ dẫn đến va chạm đáng tiếc. Sự cố khiến chiếc SF23 bị hư hỏng nặng ở phần trung tâm khung xe và bộ động cơ.

Sau khi kiểm tra chiếc SF23 của Carlos Sainz, Ferrari thông báo pin dự trữ năng lượng (một trong sáu bộ phận chính trong bộ động cơ) trên xe phải được thay mới. Đội đua Italy đã gửi đơn đề nghị các trọng tài cho phép họ được thay mới mà không phải nhận án phạt. Theo quy định của môn thể thao F1, nếu thay thế các bộ phận của động cơ quá hạn mức cho phép, tay đua sẽ bị hạ 10 bậc xuất phát.

Chiếc SF23 của Sainz trong buổi đua thử thứ hai trước vòng phân hạng Grand Prix Las Vegas. Ảnh: X / Scuderia Ferrari

Tuy nhiên, sau khi buổi thảo luận kéo dài hơn 3 giờ với đại diện của Ferrari và trưởng bộ phận xe đua một chỗ của Liên đoàn đua xe thế giới (FIA), Nikolas Tombazis, các trọng tài cho biết họ không thể chấp nhận yêu cầu của đội. Họ giải thích các quy định đưa ra án phạt đối với Sainz là bắt buộc trong những trường hợp này và họ không có quyền xử lý trường hợp ngoại lệ.

Thông báo của các trọng tài viết: "Chúng tôi khẳng định rằng dù trên thực tế thiệt hại là do hoàn cảnh khách quan, bất thường gây ra, nhưng Điều 2.1 của Quy định thể thao F1 bắt buộc tất cả người liên quan, bao gồm cả các trọng tài, phải tuân thủ các quy định như đã được viết ra. Theo đó, hình phạt bắt buộc quy định tại Điều 28.3 của Quy định thể thao phải được áp dụng."

Theo các trọng tài, nếu có thẩm quyền cho phép vi phạm đã xảy ra là trong trường hợp bất khả kháng, không may, là tình tiết giảm nhẹ để được ưu đãi, thì họ đã giảm nhẹ hình phạt. Nhưng các quy định hiện hành không cho phép họ làm điều này. "Các đội được nhắc nhở rằng họ có quyền kháng cáo một số quyết định nhất định của Giám sát, theo Điều 15 của Bộ luật thể thao quốc tế FIA và Chương 4 của Quy tắc tư pháp và kỷ luật của FIA, trong thời hạn cho phép", thông báo viết thêm.

Ngay sau khi Ferrari thay thế pin dự trữ năng lượng trên xe của Sainz để tay đua người Tây Ban Nha kịp tham dự buổi chạy thử thứ hai, các trọng tài đã ra thông báo xác nhận Sainz sẽ bị hạ 10 bậc xuất phát. Đây là bộ pin thứ ba mà Sainz sử dụng từ đầu mùa, trong khi hạn mức cho phép là hai

Sainz bất bình khi nhận án phạt: "Tôi vẫn còn khá đau ở lưng và cổ sau vụ va chạm. Tôi rất thán phục khi chứng kiến đội nhà sửa xe một cách thần tốc. Khi buổi chạy thử thứ hai kết thúc, đội đua đã thông báo rằng tôi sẽ bị hạ 10 bậc xuất phát vì một sự cố mà cả tôi lẫn đội đua đều không có lỗi. Điều đó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và tâm trạng của tôi. Tôi thất vọng và không tin vào tình thế hiện tại. Tôi không thể vui nổi. Những gì xảy ra ngày hôm nay đối với tôi là một ví dụ rất rõ ràng về việc bộ luật F1 cần phải được cải thiện ở nhiều khía cạnh".

Sau nhiều lần bị trì hoãn để các nhà tổ chức khắc phục hố van bị lỏng và kiểm tra lại toàn bộ các hố van, hố ga kỹ thuật trên đường đua (ước tính có khoảng 140 hố), buổi chạy thử thứ hai của Grand Prix Las Vegas đã được diễn ra vào 2h30 sáng 17/11 giờ địa phương, muộn hơn 2 giờ 30 phút so với lịch dự kiến ban đầu. Buổi chạy thử được kéo dài lên đến 90 phút, thay vì 60 như thông lệ nhằm bù đắp cho buổi chạy thử đầu bị hủy sớm.

Chuỗi rắc rối liên quan tới chặng đua Las Vegas liên tiếp được nối dài bởi các sự cố ngoài ý muốn. Buổi chạy thử thứ hai bị lùi quá lâu đồng nghĩa với việc các bộ phận an ninh của đường đua đã hết giờ làm việc. Vì thế, buổi chạy thử diễn ra mà các khán giả đã mua vé không được phép theo dõi trực tiếp trên đường đua. Thông báo của ban tổ chức cuộc đua lúc 1h30 cho biết: "Không có ưu tiên nào cao hơn tại giải đua F1 hơn sự an toàn và an ninh của các tay đua, người hâm mộ và các nhân viên liên quan. Do thời gian thi đấu quá muộn và những lo ngại về mặt hậu cần liên quan đến việc di chuyển an toàn của các khán giả và nhân viên khi ra khỏi đường đua, ban tổ chức Grand Prix Las Vegas đưa ra quyết định đầy khó khăn là phải đóng cửa các khán đài trong buổi chạy thử thứ hai."

Đoạn đường thẳng dài Strip nơi tập trung phần lớn các sòng bài nổi tiếng Las Vegas và các con phố công cộng khác được tận dụng thành một phần của đường đua Las Vegas. Các đoạn đường trên được mở cửa trở lại cho giao thông công cộng ngay sau buổi đua thử thứ hai và sẽ đóng cửa lại trước buổi tập cuối cùng và vòng phân hạng vào đêm thứ Sáu. Vòng phân hạng của Grand Prix Las Vegas dự kiến sẽ diễn ra vào 15h00 thứ Bảy ngày 18/11 giờ Hà Nội. Cuộc đua chính thức bắt đầu lúc 13h00 Chủ Nhật 19/11.

Minh Phương