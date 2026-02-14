Fernando Santos: 'Ronaldo giỏi hơn Messi vì nhiều danh hiệu'

Cựu HLV đội tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos ví Cristiano Ronaldo và Lionel Messi như những thiên tài âm nhạc Ludwig van Beethoven và Wolfgang Amadeus Mozart.

Tại một buổi phỏng vấn ở thị trấn Torre de Moncorvo, Bồ Đào Nha, HLV Santos cho rằng những thiên tài không dễ đặt lên bàn cân, khi nhận được câu hỏi về tài năng giữa Ronaldo và Messi. "Thiên tài thì không thể so sánh. Bạn thích Beethoven hay Mozart? Khi đã ở tầm đó, mỗi người có phong cách riêng", ông nói. "Nhưng nếu nhìn vào những gì họ làm được về mặt danh hiệu, Ronaldo nhỉnh hơn".

Santos 71 tuổi, dẫn Bồ Đào Nha thời 2014-2022, sau đó chuyển sang Ba Lan, Besiktas và Azerbaijan nhưng không thành công. Dưới thời Santos, Ronaldo là thủ lĩnh Bồ Đào Nha trong giai đoạn thành công nhất lịch sử đội bóng. Đỉnh cao là chức vô địch Euro 2016, sau khi thắng Pháp 1-0 ở hiệp phụ chung kết.

Ronaldo ôm HLV Fernando Santos trong trận chung kết Euro 2016 trên sân Stade de France, Pháp ngày 16/7/2016. Ảnh: Reuters

Ba năm sau, đoàn quân Santos tiếp tục đăng quang UEFA Nations League 2019. Ronaldo và đồng đội sau đó còn một lần vô địch Nations League, vào năm 2025 dưới trướng Roberto Martinez. Cả ba danh hiệu của Bồ Đào Nha trong lịch sử đều tới khi Ronaldo làm thủ quân.

Ở cấp CLB, Ronaldo cũng sở hữu bộ sưu tập gồm 5 danh hiệu Champions League, các chức vô địch quốc gia tại Anh, Tây Ban Nha và Italy. Anh đều góp công lớn vào tất cả danh hiệu này. Còn về mặt cá nhân, Ronaldo đoạt 5 Quả Bóng Vàng, năm 2018, 2013, 2014, 2016 và 2017.

Messi giành bốn danh hiệu cùng Argentina, gồm World Cup 2022, Copa America 2021, 2024 và Siêu cup Liên lục địa (Finalissima) 2022. Ở cấp CLB, anh giành 4 Champions League, dù không đóng góp nhiều ở lần đầu năm 2006. Messi cũng đã vô địch quốc gia ở Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ. Giải thưởng cá nhân của anh trội hơn Ronaldo, nhờ 8 Quả Bóng Vàng, năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023.

Trong buổi giao lưu, Santos cũng bày tỏ mong muốn Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2026, tại Mỹ, Mexico và Canada. Ông tin đội tuyển có đủ điều kiện cạnh tranh, dù thừa nhận sự khốc liệt của sân chơi lớn nhất hành tinh. "Chúng tôi phải tin vào khả năng của bản thân. Bồ Đào Nha nằm trong nhóm có thể chiến thắng", ông nói.

Nhắc lại hành trình Euro 2016, Santos nhận xét yếu tố niềm tin đóng vai trò quan trọng, nhưng quyết định chuyên môn mới là then chốt. Ở trận chung kết với Pháp, ông tung Eder vào sân trong hiệp phụ và tiền đạo này ghi bàn quyết định. Santos khẳng định đó là tính toán chiến thuật nhằm giúp đội giữ bóng tốt hơn ở tuyến trên. "Chúa giúp tôi bình tĩnh, nhưng không quyết định việc thay người", ông nói, kèm theo lời đùa rằng nếu đức tin quyết định tất cả, Vatican đã luôn là nhà vô địch.

Ông cũng nhớ lại bước ngoặt năm 2003 khi còn dẫn dắt Sporting Lisbon. Trong trận khai trương sân Jose Alvalade gặp Man Utd, Santos trao cơ hội cho một cầu thủ 18 tuổi mang tên Cristiano Ronaldo. Màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo khiến Man Utd quyết định chiêu mộ anh ngay sau đó. "Khi đó, tôi nói với Ronaldo rằng, với tài năng và sự quyết tâm đó, cậu sẽ là số một thế giới. Vài năm sau, điều đó thành hiện thực", Santos kể lại.

Hoàng An (theo A Bola)