Fernandes xin lời khuyên của Ronaldo trước khi từ chối Saudi

AnhĐội trưởng Man Utd từng nhận lời mời trị giá hàng trăm triệu USD từ CLB Al Hilal hè 2025, nhưng quyết định ở lại Old Trafford sau khi tham khảo ý kiến vợ và đàn anh Cristiano Ronaldo.

Thông tin được Fernades chia sẻ trong cuộc phỏng vấn tại Trung tâm huấn luyện Carrington, Manchester. Theo đó, đội bóng hùng mạnh của Arab Saudi đã gửi đề nghị trị giá hơn 100 triệu USD cho Man Utd, cùng mức lương cao gấp ba lần hiện tại cho Fernandes. Đại diện của anh, Miguel Pinho đã bay sang Riyadh đàm phán, và bản thân tiền vệ Bồ Đào Nha đã nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch Al Hilal.

Tiền vệ 31 tuổi thừa nhận từng ở rất gần ngưỡng cửa chia tay. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định tiếp tục gắn bó với Man Utd.

Cuộc trao đổi đầu tiên của anh là với vợ Ana, về ảnh hưởng của việc chuyển sang Saudi với gia đình và hai con nhỏ. "Cô ấy hỏi tôi 'Anh đã đạt được tất cả những gì mong muốn ở Man Utd chưa?', và cô ấy biết câu trả lời là chưa", Fernandes kể.

Bruno Fernandes mừng bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho Man Utd trước Burnley trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, vòng ba Ngoại hạng Anh ngày 30/8/2025. Ảnh: Offside

Thủ quân Man Utd nói anh và vợ đều xuất thân trong những gia đình bình thường. "Chúng tôi chưa bao giờ thiếu ăn, nhưng hiểu rõ giá trị của đồng tiền. Tiền rất quan trọng, nhưng tôi không ở vị thế phải đếm từng xu hay lo lắng cho tương lai nếu sống hợp lý", anh nói. "Gia đình tôi thích cuộc sống hiện tại ở Manchester, con tôi đi học vui vẻ, chúng tôi cảm thấy nơi này còn thân thuộc hơn quê nhà vì đã quen với nhịp sống ở đây".

Trước khi ra quyết định cuối cùng, Fernandes cũng tham khảo ý kiến của người đàn anh và đồng hương Cristiano Ronaldo - người đang chơi cho Al Nassr. Thủ quân của Man Utd còn trao đổi với HLV Jorge Jesus, từng dẫn dắt anh ở Sporting và sau đó cũng sang Saudi làm việc. "Ronaldo chia sẻ quan điểm của anh ấy về cuộc sống ở đó và nói tôi nên làm điều phù hợp nhất cho bản thân. Lời khuyên của anh ấy rất quan trọng với tôi", Fernandes nhấn mạnh.

Ronaldo trao đổi với Fernandes trong trận Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 trên sân Braga ngày 27/9/2022. Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu cánh cửa sang Saudi có còn mở vào năm tới hay không, Fernandes đáp: "Tôi không biết. Họ chắc chắn không vui khi tôi từ chối vì đó là lời đề nghị rất lớn. Có tin đồn nói tôi đã đạt thỏa thuận đi mùa sau, nhưng nếu có, chỉ có thể là CLB làm điều đó mà không cho tôi biết. Tôi sẽ không nói chuyện với ai cho đến sau World Cup".

Kể từ khi gia nhập Man Utd từ Sporting Lisbon tháng 1/2020, Fernandes đã ghi 100 bàn và có 87 kiến tạo, nhiều hơn bất kỳ tiền vệ nào tại năm giải hàng đầu châu Âu trong cùng giai đoạn. Anh chỉ vắng 17 trận - trong đó có ba trận vì chấn thương hoặc ốm - và trở thành trụ cột của "Quỷ đỏ" qua nhiều đời HLV. Tuy nhiên, thành tích tập thể vẫn khiến anh trăn trở, khi chỉ có hai danh hiệu trong hơn bốn năm tại đây.

"Giấc mơ của tôi khi tới đây là giúp Man Utd trở lại đỉnh cao, vô địch Ngoại hạng Anh hoặc Champions League", Fernandes khẳng định. "Tôi chưa làm được điều đó, nên chưa thể coi là hoàn thành sứ mệnh".

Bruno Fernandes (giữa), Matheus Cunha (phải) và Bryan Mbeumo mừng Cup Summer Series 2025 trong giai đoạn tiền mùa giải. Ảnh: Telegraph

Mùa này, dù chơi lùi sâu hơn sau khi CLB chiêu mộ hai tiền đạo Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, Fernandes vẫn là cầu thủ tạo cơ hội nhiều nhất Ngoại hạng Anh. "Giờ tôi phải chạy nhiều hơn. Tôi chưa biết mình duy trì được bao lâu, nhưng tôi luôn sẵn sàng làm điều đó", anh nói.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đánh giá cao hai đồng đội mới, nhấn mạnh rằng điều Man Utd cần không chỉ là cầu thủ giỏi, mà là những người có cá tính lớn. "Ở đây áp lực rất lớn, nên bạn phải có bản lĩnh. Cunha có sự tự tin tích cực, Mbeumo cũng vậy, không sợ cầm bóng, không sợ thử thách", anh nói.

Cuối buổi phỏng vấn, khi được hỏi về sự cá tính trong phòng thay đồ Man Utd, Fernandes bật cười: "HLV Ruben Amorim đôi khi còn chửi thề với Jim Ratcliffe. Còn tôi thì chưa bao giờ phải làm vậy, ít nhất là chưa!".

Hồng Duy (theo Daily Mail)