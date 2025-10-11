Fernandes: 'Lên tuyển không phải lối thoát khỏi sức ép ở Man Utd'

Bồ Đào NhaTiền vệ Bruno Fernandes khẳng định yêu thích áp lực tại Man Utd và không xem việc lên tuyển Bồ Đào Nha là sự giải thoát.

*Bồ Đào Nha - Ireland: 1h45 ngày 12/10, giờ Hà Nội

"Ở đây, tôi được nói tiếng mẹ đẻ, ăn món ăn Bồ Đào Nha, cảm giác như ở nhà. Nhưng tôi cũng yêu áp lực ở Manchester, vì điều đó chứng tỏ mục tiêu lớn hơn, và tôi là người thích thử thách", Fernandes nói tại họp báo trước trận Bồ Đào Nha gặp Ireland ở lượt ba bảng F vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu tại sân Jose Alvalade, Lisbon.

Bruno Fernandes đá phạt đền bị Caoimhin Kelleher cản phá, trong trận Man Utd thua Brentford trên sân Gtech Community, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: Reuters

Mùa này, Fernandes đá hỏng hai quả phạt đền quan trọng, ở trận hòa Fulham 1-1 và thua Brentford 1-3, góp phần khiến Man Utd khởi đầu khó khăn ở Ngoại hạng Anh.

"Mùa này tôi đã được giao ba quả phạt đền và hỏng hai. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ quả nào, đó là điều tôi cần phải nghiên cứu kỹ hơn", Fernandes thừa nhận. "Tôi luôn thực hiện với sự tự tin tuyệt đối, bởi HLV tin tưởng tôi".

Trận thua Brentford ngày 27/9 chứng kiến Fernandes bị thủ môn Caoimhin Kelleher cản phá phạt đền. Khi được hỏi về việc sắp đối đầu Kelleher trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha gặp Ireland, tiền vệ 31 tuổi đáp: "Cậu ấy đã làm tốt hơn tôi hôm đó, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng tới tâm lý của tôi. Chiến thắng tập thể quan trọng hơn việc trả thù cá nhân".

Bruno Fernandes phát biểu trong buổi họp báo trước trước trận Bồ Đào Nha gặp Ireland ở lượt ba bảng F vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu tại sân Jose Alvalade, Lisbon. Ảnh: Inpho

Dưới thời HLV đồng hương Ruben Amorim, Fernandes bị kéo xuống đá tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-2-1, thường đá cặp với Casemiro hoặc Manuel Ugarte. Do bị kéo xuống đá sâu hơn thay vì vai trò số 10 quen thuộc, Fernandes mới ghi hai bàn trên mọi đấu trường mùa này.

Nhưng tiền vệ 31 tuổi khẳng định không bất mãn và hạnh phúc khi được thi đấu ở nhiều vị trí. "Tôi yêu bóng đá, ở vị trí nào tôi cũng cố gắng hết mình", anh nói. "Mỗi vị trí có ưu điểm riêng, chơi thấp giúp tôi quan sát và giảm rủi ro, còn chơi cao là để kiến tạo và ghi bàn. Quan trọng nhất vẫn là chiến thắng".

Hè 2025, Fernandes từ chối mức lương cao gấp ba lần ở Al Hilal, lên tới 28 triệu USD sau thuế mỗi năm, để ở lại Man Utd với mong muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. Nhưng CLB của Saudi Pro League được cho sẽ tiếp tục thuyết phục tiền vệ Bồ Đào Nha sau World Cup 2026.

Dù vậy, Fernandes quả quyết chưa từng nghĩ đến việc tới Arab Saudi thi đấu và từ chối nói về tương lai. "Tôi muốn ở lại Man Utd, và CLB cũng muốn tôi ở lại. Thế thôi", cầu thủ 31 tuổi nói. "Tôi chỉ muốn tận hưởng hiện tại, và điều quan trọng nhất bây giờ là được khoác áo đội tuyển. Tôi tự hào khi được ra sân, và hiện tại tôi hạnh phúc ở Manchester. Nếu không, tôi đã rời đi rồi".

Hồng Duy (theo ESPN)