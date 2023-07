Fernandes: 'De Gea xứng đáng được tri ân tại Old Trafford'

Tiền vệ Bruno Fernandes khẳng định David De Gea xứng đáng rời Man Utd theo cách tốt hơn.

"Anh xứng đáng được chào tạm biệt trong sân vận động với các CĐV tri ân những khoảnh khắc đẹp trong sự nghiệp của anh", Fernandes viết trên Instagram tối 8/7. "Anh đã tạo ra lịch sử tại CLB và tên của anh sẽ không bao giờ bị lãng quên. Không ai có thể phủ nhận đóng góp của anh tại Man Utd. Chúc những điều tốt đẹp nhất đến với anh và gia đình".

Fernandes cho rằng De Gea xứng đáng được vinh danh khi rời Man Utd. Ảnh: AFP

Đầu tháng 6, Man Utd và De Gea từng đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Thủ môn người Tây Ban Nha chấp nhận mức lương 255.000 USD mỗi tuần, giảm mạnh so với mức 475.000 USD mùa trước. Nhưng đến 27/6, chủ sân Old Trafford bất ngờ thay bằng đề nghị có mức lương thấp hơn. De Gea không đồng ý và trở thành cầu thủ tự do từ ngày 1/7. Việc CLB tìm kiếm một thủ môn khác để bắt chính khiến De Gea quyết tâm ra đi.

Hôm 8/7, thủ thành 32 tuổi đăng tâm thư chia tay Man Utd trên mạng xã hội, kết thúc 12 năm gắn bó với 545 lần khoác áo CLB.

HLV Ten Hag đã dành cho De Gea những lời có cánh. Ông nói: "Chơi một trận cho Man Utd cũng đòi hỏi cá tính và năng lực cao để đạt tới đẳng cấp đó. Vậy mà cậu ấy làm điều đó 545 lần trong 12 năm. Đó là thành tựu đặc biệt, nhất là ở vị trí thủ môn, nơi bạn luôn bị chú ý. Việc giành giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm do CĐV và đồng đội bình chọn tới bốn lần cho thấy đóng góp của De Gea. Cậu ấy sẽ luôn được nhớ tới là một trong những thủ môn hay nhất trong lịch sử CLB".

De Gea gia nhập Man Utd hè 2011 với giá 24 triệu USD, sau hai mùa giải nổi lên ở Atletico Madrid. Anh đoạt bảy danh hiệu cùng Man Utd, trong đó có Ngoại hạng Anh 2013 và Europa League 2017. Thủ môn Tây Ban Nha năm lần vào đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh, hai lần giành Găng Tay Vàng, nhưng sa sút phong độ từ mùa giải 2018-2019.

Man Utd đang tìm thủ môn bắt chính, thay thế De Gea. Ten Hag muốn bỏ ra 55 triệu USD để đưa về học trò cũ của ông tại Ajax Andre Onana, người lọt vào chung kết Champions League mùa trước cùng Inter.

Duy Đoàn (theo Daily Mail)