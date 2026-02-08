Fernandes ca ngợi thông điệp gắn kết của HLV Carrick

AnhSau trận thắng Tottenham ở vòng 25 Ngoại hạng Anh, đội trưởng Bruno Fernandes ca ngợi HLV Michael Carrick mang lại tinh thần đoàn kết, sự tự do và trách nhiệm cho cầu thủ Man Utd.

Man Utd nối dài mạch thăng hoa với chiến thắng thứ tư liên tiếp dưới thời Carrick, khi vượt qua Tottenham 2-0 trên sân Old Trafford. Bryan Mbeumo mở tỷ số trong hiệp một, trước khi Bruno Fernandes ấn định thắng lợi bằng cú đệm chéo góc ở hiệp hai.

Kết quả này giúp họ duy trì vị trí trong top 4 - trên cả Chelsea lẫn Liverpool, dù vài tháng trước còn chênh vênh ở giữa bảng điểm Ngoại hạng Anh.

Bruno Fernandes nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận Man Utd thắng Tottenham 2-0 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 7/2/2026. Ảnh: Man Utd

Sau trận, Fernandes cho rằng Carrick đã mang đến những thay đổi tích cực về mặt tâm lý và cách vận hành đội bóng. "Bóng đá luôn thay đổi qua từng trận đấu", cầu thủ người Bồ Đào Nha nói. "Michael đến với những ý tưởng đúng đắn, trao cho cầu thủ trách nhiệm nhưng cũng cho chúng tôi sự tự do để tự đưa ra quyết định trên sân. Ông ấy rất giỏi truyền đạt và tôi từng nói với Michael rằng ông ấy có thể trở thành một HLV giỏi. Giờ ông ấy đang chứng minh điều đó".

Tiền vệ người Bồ Đào Nha nhấn mạnh Carrick hiểu rõ áp lực và kỳ vọng tại Old Trafford, nhờ quãng thời gian thành công khi còn là cầu thủ. Trong sự nghiệp "quần đùi áo số", cựu tiền vệ người Anh gắn bó với Man Utd 12 năm, chơi 464 trận và giành 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng một Champions League.

"Đây là một CLB lớn và áp lực luôn hiện hữu. Michael đã giành mọi danh hiệu ở đây, ông ấy hiểu chiến thắng có ý nghĩa thế nào với người hâm mộ và đội bóng", Fernandes chia sẻ.

Tương tự, Mbeumo - người mở tỷ số bằng cú đá chân trái một chạm chéo góc - hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Tiền đạo người Cameroon cho rằng chiến thắng là thành quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực tập thể, đồng thời đánh giá cao vai trò của Carrick trong việc cải thiện lối chơi của Man Utd. "Chúng tôi chơi tốt hơn và làm việc chăm chỉ cùng nhau. Điều đó đang mang lại kết quả", Mbeumo nói và khẳng định mục tiêu giành suất dự Champions League. "Man Utd cần được thi đấu ở châu Âu. Chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể".

Man Utd 2-0 Tottenham

Bên cạnh sự tích cực về lối chơi, một phần làm nên chiến thắng của Man Utd hôm qua là ưu thế hơn người từ phút 29, khi Cristian Romero nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng bằng gầm giày trúng cổ chân Casemiro. Trong thế thiếu người suốt hơn một giờ đồng hồ, đội khách chỉ có một cú sút trúng đích và không tạo bất kỳ cơ rõ ràng nào.

Sau trận, HLV Thomas Frank cho biết trung vệ người Argentina đã xin lỗi các đồng đội trong phòng thay đồ, đồng thời bảo vệ học trò. "Thẻ đỏ là thẻ đỏ, nhưng Romero chỉ cố gắng chơi bóng. Cậu ấy luôn thi đấu đầy máu lửa. Ranh giới giữa quyết liệt và phạm lỗi là rất mong manh", nhà cầm quân người Đan Mạch nói.

Hôm qua là thẻ đỏ thứ hai của Romero mùa này, và có thể khiến anh đối mặt với án treo giò bốn trận, trong đó có derby với Arsenal ngày 22/2. Từ khi gia nhập Tottenham năm 2021, trung vệ người Argentina đã bị truất quyền thi đấu sáu lần trên mọi đấu trường - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Ngoại hạng Anh trong cùng giai đoạn.

Sự việc càng gây chú ý khi gần đây Romero liên tục vướng vào tranh cãi trên mạng xã hội, với những phát ngôn được cho là chỉ trích ban lãnh đạo CLB về công tác chuyển nhượng và chiều sâu đội hình. Dù vậy, HLV Frank khẳng định vấn đề đã được giải quyết nội bộ và ông không hối tiếc khi tiếp tục trao băng đội trưởng cho Romero.

Hồng Duy (theo Manutd.com, Sky Sports)