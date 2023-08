Fernandes bị chê không xứng đáng làm thủ quân Man Utd

AnhCác danh thủ Chris Sutton và Micah Richards chỉ trích việc Bruno Fernandes phản ứng thái quá trên sân, thay vì thể hiện vai trò đầu tàu của Man Utd.

Sau trận thua 0-2 trên sân Tottenham ở vòng hai Ngoại hạng Anh, Fernandes yêu cầu ban tổ chức Ngoại hạng Anh phải xin lỗi về tình huống Man Utd bị khước từ phạt đền. Tình huống gây tranh cãi đến ở phút 27, khi tỷ số là 0-0, Alejandro Garnacho sút từ rìa cấm địa trúng tay trung vệ Cristian Romero. Tay của Romero khi đó vung ra và không để sát người, chặn đường bóng có thể hướng về cầu môn, nhưng trọng tài chính Michael Oliver và tổ VAR đều không cho Man Utd hưởng phạt đền.

Fernandes phàn nàn với trọng tài Oliver trong trận thua Tottenham 0-2 ngày 19/8. Ảnh: Sky Sports

Trên kênh podcast 'It's All Kicking Off', Sutton cho rằng tổ trọng tài không phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Man Utd. "Fernandes trước hết cần cải thiện màn trình diễn của bản thân và toàn đội, trước khi phán xét các trọng tài và quyết định của họ", cựu tiền đạo Anh nói.

Trước mùa giải mới, HLV Erik ten Hag chọn Fernandes làm tân thủ quân của CLB thay cho Harry Maguire - trung vệ không còn giữ được suất đá chính. Tuy nhiên, Sutton cho rằng Fernandes thiếu phẩm chất thủ lĩnh để làm đội trưởng Man Utd. Theo cựu tiền đạo từng vô địch Ngoại hạng Anh cùng Blackburn năm 1995, Raphael Varane, Luke Shaw hay Casemiro là những lựa chọn phù hợp hơn cho vị trí thủ lĩnh của Man Utd.

Sutton bình luận tiếp: "Đó là trách nhiệm của đội trưởng và điểm mấu chốt là hai màn trình diễn đầu tiên ở mùa giải mới của Man Utd. Họ vẫn giống mùa trước, như thể đang bị mắc kẹt trong giai đoạn tiền mùa giải. Lẽ ra Fernandes cần xuất hiện, thể hiện phẩm chất lãnh đạo tốt hơn, thay vì đổ lỗi cho trọng tài".

Chia sẻ quan điểm, Richards chỉ trích Fernandes có những phản ứng thái quá trên sân và gây tác động xấu tới các đồng đội. Cựu hậu vệ Anh cũng bất bình với tình huống Fernandes mắng đàn em 21 tuổi Facundo Pellistri cuối trận thua Tottenham.

"Điều đó thật đáng xấu hổ", Richards nói trên kênh podcast The Rest Is Football. "Pellistri vào sân khi Man Utd đang thua, Fernandes cố gắng giúp đội thi đấu tốt hơn và tôi hoàn toàn hiểu anh ấy đang thất vọng. Pellistri chạy chỗ nhưng Fernandes không nhìn thấy. Rồi Pellistri di chuyển đến vị trí khác và không ở đúng nơi mà Fernandes muốn. Từ đó, Fernandes đã mắng đàn em. Lúc nào cũng vậy".

Không phải lần đầu Fernandes bị chỉ trích vì những phản ứng thái quá trên sân. Nhiều cầu thủ Man Utd được cho không hài lòng với thái độ và cách hành xử của tiền vệ Bồ Đào Nha trong trận thua Liverpool 0-7 ở Ngoại hạng Anh, và không muốn anh giữ băng thủ quân của đội.

"Tôi cảm thấy ngôn ngữ cơ thể của Fernandes đang làm phiền phần còn lại của đội và đó không phải là hình ảnh đẹp. Đôi khi điều đó thật thảm hại", Richards nhấn mạnh.

Trong khi đó, cựu tiền đạo Dimitar Berbatov cho rằng Man Utd thi đấu tốt trong hiệp một trận gặp Tottenham, nhưng không thể vượt lên khi Marcus Rashford và Fernandes phung phí hai cơ hội rõ ràng. Danh thủ Bulgaria kỳ vọng tân binh tân binh 94 triệu USD Rasmus Hojlund có thể sớm bình phục chấn thương và thi đấu để Rashford trở lại đá cánh trái sở trường. Berbatov cũng muốn "Quỷ Đỏ" tuyển mộ tiền vệ phòng ngự để chia sẻ nhiệm vụ đánh chặn với Casemiro.

Hồng Duy