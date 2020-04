Ferguson từng mời Barca mua Ronaldo

HLV Man Utd Alex Ferguson không muốn bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid hè 2009, nên thuyết phục Barca chiêu mộ CR7.

Theo Diario AS, Ferguson đã gọi điện cho lãnh đạo Barca hè 2009. Khi đó, chỉ có Real và Barca đủ tiềm lực tài chính để chiêu mộ Ronaldo. Ferguson bằng mọi giá không muốn mất trò cưng vào tay Real, nhưng bất thành. Ronaldo cập bến Bernabeu hè 2009 với giá kỷ lục thế giới.

Ferguson coi Ronaldo là học trò giỏi nhất ông từng dẫn dắt. Ảnh: Reuters.

Mối quan hệ giữa ông và Real Madrid xấu đi từ hè 2008. Sau khi Man Utd đoạt cú đúp - Ngoại hạng Anh và Champions League - hè 2008, Ronaldo bày tỏ nguyện vọng sang Tây Ban Nha thi đấu. Đến ngày 21/6/2008, siêu sao Bồ Đào Nha tuyên bố muốn tiến lên một bước, để tới Real. Chủ tịch Real khi đó - ông Ramon Calderon - cũng công khai mời gọi Ronaldo. Đến ngày 18/12/2008, The Guardian dẫn lời Ferguson: "Các người nghĩ Man Utd không thể gia hạn với Ronaldo đúng không? Tụi này sẽ không bán cho các người dù chỉ là một con virus".

Chớm hè 2009, thương vụ Ronaldo và Real lại nóng lên. Ngày 6/4/2009, Ronaldo nói rằng anh hạnh phúc ở Man Utd. "Man Utd là đội bóng phù hợp với tôi", The Guardian dẫn lời Ronaldo. Chín ngày sau, Calderon - khi đó đã từ chức chủ tịch - tuyên bố: "Nhờ nỗ lực của tôi năm ngoái, Ronaldo đã chính thức trở thành cầu thủ Real".

Man Utd đồng ý bán Ronaldo cho Real ngày 11/6/2009, nhưng hợp đồng cá nhân giữa Ronaldo và Real được ký từ ngày 12/12/2008.

Hoàng An (theo AS, The Guardian, Reuters)