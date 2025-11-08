Ferguson chúc mừng Guardiola cán mốc 1.000 trận cầm quân

AnhCựu HLV Alex Ferguson gửi thông điệp đặc biệt tới Pep Guardiola - người sẽ cán mốc 1.000 trận cầm quân khi Man City đấu Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Phát biểu thay mặt Hiệp hội các HLV Anh (LMA), Ferguson gửi lời chúc: "Pep! Tôi vô cùng vui mừng được chào mừng ông gia nhập Câu lạc bộ 1.000 trận danh dự của LMA. Tình yêu và đam mê của ông dành cho bóng đá luôn thể hiện rõ trong từng khoảnh khắc, và ông xứng đáng tự hào về dấu ấn sâu đậm mà mình để lại trên thế giới. Đạt cột mốc 1.000 trận, cùng việc chinh phục danh hiệu ở ba giải đấu hàng đầu châu Âu, là điều phi thường".

Tổng giám đốc LMA Richard Bevan cũng ca ngợi Guardiola là hình mẫu của sự xuất sắc, với phong cách và triết lý bóng đá đã định hình cả một thế hệ.

HLV Pep Guardiola (phải) trò chuyện với Alex Ferguson tại hội nghị huấn luyện năm 2011. Ảnh: Independent

Guardiola bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại đội B của Barca mùa 2007-2008, rồi dẫn dắt đội một đến năm 2012. Qua bốn mùa giải ở sân Camp Nou, ông giành 14 danh hiệu trong 247 trận, gồm hai Champions League và ba La Liga. Sau đó, HLV sinh năm 1971 sang Đức huấn luyện Bayern Munich, giành thêm bảy danh hiệu trong ba mùa.

Đến Man City, Guardiola giành 18 danh hiệu, trong đó có sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh. Ông còn cùng các học trò tạo ra nhiều kỷ lục, như trở thành CLB đầu tiên cán mốc 100 điểm tại Ngoại hạng Anh (mùa 2017-2018), CLB đầu tiên đoạt bốn danh hiệu quốc nội trong một mùa (2018-2019) hay CLB đầu tiên vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp. Guardiola còn tái hiện kỳ tích ăn ba của Man Utd, khi đoạt Champions League, Ngoại hạng Anh, Cup FA mùa 2022-2023.

Ở tuổi 54, Guardiola đã thắng 715 trong 999 trận đấu trên cương vị HLV, với phong cách kiểm soát bóng và pressing tầm cao đặc trưng. Tính trung bình, ông giành một danh hiệu sau mỗi 25 trận - tổng cộng 40 danh hiệu lớn kể từ khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện năm 2007.

HLV Pep Guardiola sẽ cán mốc 1.000 trận cầm quân khi dẫn dắt Man City đấu Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh ngày 9/11. Ảnh: Man City

Guardiola cho biết ông tự hào khi được vinh danh trong Câu lạc bộ 1.000 của LMA, sánh vai cùng nhiều HLV huyền thoại của bóng đá thế giới. Ông cũng gửi tri ân tới gia đình, bạn bè, cùng các cầu thủ, ban huấn luyện và đồng nghiệp tại Barca, Bayern và Man City - những người đã giúp ông trong hành trình đã qua.

"Tôi cảm thấy khiêm nhường khi được đứng trong hàng ngũ những HLV vĩ đại như Ferguson và nhiều đồng nghiệp mà tôi đã có cơ hội đối đầu suốt những năm qua", HLV 54 tuổi bày tỏ. "Tôi vô cùng tự hào khi đạt được cột mốc 1.000 trận - mục tiêu đặc biệt mà tôi luôn hướng đến".

Thuyền trưởng của Man City chia sẻ còn cho biết, khi bắt đầu sự nghiệp ở Barca B, ông chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi xa như hiện nay. "Tôi may mắn được làm việc tại ba CLB tuyệt vời, Barca, Bayern Munich và Man City, nơi tôi luôn nhận được sự tin tưởng tối đa để cống hiến hết mình. Tôi rất tự hào về hành trình này, và sẽ không thay đổi bất kỳ khoảnh khắc nào", ông nói.

Trong khi đó, Ferguson từng cầm quân khoảng 2.000 trận, trong đó có 1.498 qua 27 năm liên tục ở Man Utd. Ông cùng "Quỷ đỏ" thắng 894 trận, giành 38 danh hiệu, trong đó có hai Champions League và 13 Ngoại hạng Anh. Tính cả thời gian dẫn dắt St Mirren và Aberdeen, huyền thoại người Scotland lập kỷ lục giành 48 danh hiệu tập thể trong sự nghiệp HLV.

Hồng Duy (theo EPSN, Mancity.com)