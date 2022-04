Ferdinand: 'Ten Hag cần bộ óc như Einstein để vực dậy Man Utd'

Rio Ferdinand cùng nhiều cựu cầu thủ nghi ngờ khả năng thành công của tân HLV Man Utd Erik ten Hag.

"Dường như mọi cầu thủ đều không muốn ở lại Man Utd nữa, ai cũng tìm cách tháo chạy. Họ ngồi đó và nghĩ: 'Chuyện gì đang diễn ra ở đây?'. Tôi nghĩ khoảng 15 cầu thủ sẵn sàng xách ba lô rời Man Utd bây giờ. Chuyện này từng xảy ra chưa? Một HLV mới sắp tới, và ông ấy cần có bộ óc như Einstein nếu muốn thay đổi vận may của CLB", Ferdinand nói trên kênh Vibe with Five.

Ten Hag đứng trước nhiều hoài nghi khi lãnh trọng trách vực dậy Man Utd. Ảnh: AFP.

Các cựu cầu thủ Man Utd khác như Gary Neville, Paul Scholes hay Roy Keane cũng đồng quan điểm với Ferdinand. Neville nói: "Quan điểm của tôi là có nhiều thứ Man Utd cần làm tốt hơn. Ole Gunnar Solskjaer có thể làm tốt hơn, Ralf Rangnick có thể làm tốt hơn. Về cơ bản, Man Utd đã rạn vỡ cả trong lẫn ngoài sân".

"Tôi chỉ có thể đảm bảo với các bạn một điều, rằng Man Utd sẽ trở lại và thành công. Vì thế giới tròn và họ là một CLB quá lớn. Tôi không lo lắng về tương lai. Điều đó có thể xảy ra trong 5, 10 hay 15 năm nữa. Giống như tôi chưa bao giờ nghi ngờ Liverpool sẽ hưng thịnh trở lại. Tôi chỉ cảm thấy đáng tiếc cho Ten Hag về tình hình hiện tại của CLB", cựu hậu vệ người Anh nói tiếp.

Ten Hag sẽ bắt đầu dẫn dắt Man Utd từ mùa 2022-2023. Hợp đồng của ông kéo dài đến tháng 6/2025, với điều khoản cho phép gia hạn một năm. Man Utd công bố Ten Hag khi họ vừa nhận thất bại 0-4 trước Liverpool. Sau trận thua, HLV tạm quyền Rangnick thừa nhận Man Utd cần cải tổ lớn và có thể cần bổ sung tới 10 cầu thủ.

Ten Hag gây ấn tượng trong bốn năm dẫn dắt Ajax. Ông giúp CLB này tìm lại sự thống trị ở giải Hà Lan với lối chơi tấn công đẹp mắt và liên tục trình làng những tài năng trẻ. Ten Hag đang hướng tới chức vô địch Hà Lan thứ ba liên tiếp cùng Ajax. Ông cũng đưa CLB vào tới bán kết Champions League năm 2019, lần đầu kể từ năm 1997.

Tuy nhiên, huyền thoại Ajax Marco van Basten dự đoán nhiều trắc trở đang chờ đợi Ten Hag tại Man Utd. Cựu tiền đạo này nhận định: "Bạn phải tự hỏi bản thân về việc Man Utd nên nghi ngờ năng lực của Ten Hag hay Ten Hag nghi ngờ Man Utd. Khác biệt giữa Liverpool và Man Utd lúc này quá lớn. Các cầu thủ Man Utd bước đi như những bại binh. Thật đáng buồn khi chứng kiến một CLB lớn rơi vào tình cảnh này. Họ là một trong những CLB lớn nhất bóng đá Anh nhưng các cầu thủ chẳng chứng tỏ được gì. Harry Maguire chuyền bóng mà chẳng thể chắc chắn liệu anh ta có làm đúng hay không".

Vĩnh San (theo Telegraaf)