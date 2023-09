Ferdinand: 'Sancho không còn tương lai tại Man Utd'

Theo cựu trung vệ Rio Ferdinand, tiền vệ Man Utd Jadon Sancho phải chấp nhận dự bị hết mùa hoặc tới Arab Saudi sau khi ra thông điệp đáp trả HLV Erik ten Hag.

"Đó là khác biệt", Ferdinand nói trên kênh YouTube Rio Presents Five ngày 4/9. "Sancho có thể nghĩ cậu ta đã tập luyện tốt, nhưng HLV có thể có những tiêu chuẩn khác".

Theo danh thủ Anh, việc công khai đáp trả Ten Hag sẽ đặt dấu chấm hết cho tương lai của Sancho ở Old Trafford. "Cậu ta giờ chỉ có hai lựa chọn, gồm việc ngồi ngoài đến khi kỳ chuyển nhượng châu Âu mở cửa lại, hoặc lập tức tới Saudi Pro League", Ferdinand nói. Thị trường chuyển nhượng ở Anh đã kết thúc từ ngày 1/9, nhưng phiên chợ tại Saudi Pro League vẫn còn hoạt động đến ngày 7/9.

Sancho trong một lần nhận chỉ đạo từ HLV Ten Hag. Ảnh: PA

Trên kênh podcast "It's All Kicking Off!" của Sportmail, Chris Sutton chia sẻ quan điểm này của Ferdinand. "Khi HLV làm điều đó, họ luôn nhận được sự ủng hộ từ phòng thay đồ. Một khi HLV công khai chê bai một cầu thủ, chắc chắn đã có vấn đề", ông nói.

Cựu tiền đạo 50 tuổi sau đó nhấn mạnh Ten Hag sẽ không loại Sancho nếu anh đạt phong độ cao nhất, và việc tiền vệ người Anh đáp trả trên mạng xã hội là sai lầm. "Sancho là cầu thủ tài năng, nhưng có vẻ Ten Hag không muốn anh ấy", Sutton bình luận thêm. "Sancho lẽ ra là tài sản của Man Utd, nhưng có vẻ như cậu ấy không còn tương lai ở CLB".

Sau trận thua 1-3 trên sân Emirates ở vòng 4 Ngoại hạng Anh, Ten Hag cho biết Sancho tập luyện thiếu hiệu quả nên bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu. Thay vào đó, HLV Hà Lan đôn hai cầu thủ của đội trẻ là Hannibal Mejbri (20 tuổi) và Dan Gore (18) vào danh sách dự bị trước Arsenal.

Chưa đầy một giờ sau, trên X - mạng xã hội trước đây có tên là Twitter, Sancho đăng thông điệp ám chỉ Ten Hag dối trá, cho rằng anh là "vật tế thần" trong thời gian dài và điều này là không công bằng. Tiền vệ người Anh còn nhấn mạnh tập luyện rất tốt trong tuần qua và việc anh bị gạch tên ở trận Arsenal xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác không thể công khai.

Theo Guardian, Sancho sẽ nhận án phạt nặng. Ten Hag đề cao kỷ luật và không ngại quyết định cứng rắn từ khi nhậm chức ở Old Trafford hè 2022. Ông chấm dứt hợp đồng với ngôi sao Cristiano Ronaldo sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi với Piers Morgan - nơi tiền đạo Bồ Đào Nha tố bị Ten Hag và Man Utd phản bội.

Hè này, HLV 53 tuổi tước băng thủ quân của Harry Maguire và không gia hạn với thủ thành David de Gea - người có thâm niên nhất trong đội hình Man Utd. Ông còn phạt Marcus Rashford ngồi dự bị trận gặp Wolves hồi tháng 12/2022 vì đi họp đội muộn 45 giây.

Sancho từng gây ấn tượng mạnh tại Dortmund với 50 bàn và 65 kiến tạo, khiến Man Utd phải bỏ ra 107 triệu USD để chiêu mộ hè 2021. Nhưng cầu thủ người Anh chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng tại sân Old Trafford. Qua hai mùa, Sancho góp 12 bàn và sáu kiến tạo qua 79 trận.

Mùa trước, anh thậm chí vắng mặt từ ngày 22/10 đến đầu tháng 2/2023 khi phải nghỉ để điều trị các vấn đề tâm lý và thể chất tại Hà Lan. Mùa này, cầu thủ 23 tuổi dự bị cả ba trận đầu tại Ngoại hạng Anh, ra sân tổng cộng 76 phút nhưng không góp công vào bàn nào, trước khi bị gạch tên khỏi danh sách đấu Arsenal.

Hồng Duy