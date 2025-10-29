Ferdinand: 'Nực cười với cách bào chữa của Slot'

AnhCựu hậu vệ Rio Ferdinand không đồng tình với những bào chữa của HLV Arne Slot về các thất bại của Liverpool.

Từ vị trí ứng viên vô địch số một, Liverpool bất ngờ sa sút, thua bốn trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và năm trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong quá trình này, HLV Slot nhiều lần chỉ trích lối chơi bóng dài và lùi sâu phòng ngự của các đối thủ.

Nhưng theo Rio Ferdinand, Slot đang nói quá nhiều điều vô nghĩa. Các đội bóng luôn có những cách khác nhau để giành chiến thắng. Do đó, việc của HLV là tìm cách đối phó hiệu quả thay vì đổ lỗi. "Thật nực cười khi nói bạn thua vì đối thủ chơi bóng dài. Nghe này, nếu bạn thắng và vô địch, ai quan tâm đến những điều còn lại?", Ferdinand nói trên podcast ngày 28/10. "Khi nói các đối thủ đang chơi theo một cách khác, đó là một lý do bào chữa tồi. Bạn phải tìm ra cách đối phó với điều đó".

HLV Slot (phải) trong trận Brentford 3-2 Liverpool ở vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm 25/10. Ảnh: LFC

Ferdinand cũng chỉ ra rằng Liverpool đang có nhiều cầu thủ chống bóng dài tốt, như hai trung vệ Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, hay hai hậu vệ cánh đắt giá mới mua về Jeremie Frimpong và Milos Kerkez.

Cựu sao Man Utd thậm chí hướng dẫn Liverpool cho các tiền vệ chơi áp sát để tranh chấp bóng hai tốt hơn. "Nếu là CĐV, bạn hẳn sẽ đặt câu hỏi tại sao Slot lại nói nhiều đến vậy", Ferdinand nói thêm. "Liverpool phải thích nghi và tìm cách đối phó".

Hè vừa qua, Liverpool là một trong những đội tăng cường nhân sự mạnh nhất, khi chi hơn nửa tỷ USD. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh cũng chịu không ít tổn thất. Hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold chuyển sang Real Madrid sau khi hết hợp đồng, tiền đạo cánh trái Luis Diaz gia nhập Bayern với giá 87 triệu USD, còn trung phong Diogo Jota qua đời do tai nạn xe hơi.

Theo Ferdinand, việc bán Diaz gây tổn thất nhiều nhất cho Liverpool. Tiền đạo cánh trái người Colombia đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lối chơi mà Cody Gakpo chưa thể thay thế. Sau khi tới Bayern, Diaz tiếp tục khẳng định tài năng bằng bảy bàn và bốn kiến tạo trong 13 trận.

"Bán Diaz không phải là một thương vụ tốt", Ferdinand nhận xét. "Gakpo không thể thay thế cậu ấy. Còn những cầu thủ mới thì làm mất cân bằng đội hình theo cách mà Slot cố xây dựng".

Liverpool hiện xếp thứ bảy Ngoại hạng Anh với 15 điểm sau 9 trận, kém đội dẫn đầu Arsenal 7 điểm. Mùa trước, Slot vô địch ngay khi đến thay Jurgen Klopp, giành 84 điểm sau 38 trận và hơn Arsenal đến 10 điểm.

Hôm nay, Liverpool trở lại bằng trận tiếp Crystal Palace ở vòng bốn Cup Liên đoàn. Tiếp đó, họ lần lượt gặp Aston Villa, Man City ở Ngoại hạng Anh và Real tại lượt bốn vòng bảng Champions League.

Thanh Quý (theo Podcast)