Ferdinand chê Ten Hag không biết dùng Mount

AnhTheo cựu trung vệ Rio Ferdinand, tân binh Man Utd Mason Mount chưa được HLV Erik ten Hag sử dụng đúng cách, nên không thể phát huy năng lực.

"Mọi cá nhân của Man Utd đều đang không thi đấu tốt. Do đó, màn trình diễn của toàn đội khá tệ. Trách nhiệm 100% thuộc về HLV. Mason cần cả đội phải được vận hành đúng cách. Chúng ta cần đợi thêm để biết cậu ấy sẽ thích hợp với vai trò nào. Tôi vẫn chưa hiểu Mason được mua về để chơi ở vị trí nào", Ferdinand nhận xét trên chương trình Youtube Vibe with Five của anh.

Mount bị nghi ngờ khả năng sau khởi đầu tồi tệ tại Man Utd. Ảnh: AFP

Man Utd chi 76 triệu USD để đưa Mount về từ Chelsea vào cuối tháng Sáu. Anh là bản hợp đồng đầu tiên của Erik Ten Hag hè này và có khá nhiều thời gian để làm quen với đồng đội mới. Tuy nhiên, màn trình diễn của Mount ở các trận giao hữu trước mùa và hai vòng đầu Ngoại hạng Anh 2023-2024 khiến CĐV Man Utd lo lắng.

Theo Opta, Mount chỉ chạm bóng 57 lần trong 153 phút ra sân qua hai trận. Anh chuyền chính xác 32 lần, đứng thứ 56 giải đấu. Mount tung ra hai đường chuyền quan trọng, nhưng chưa tạo ra cơ hội nào cho đồng đội và chưa tung ra được bất kỳ cú sút nào.

"Bạn không thể đánh giá một cầu thủ chỉ qua hai trận. Vì có những cầu thủ sẽ không thể trở thành huyền thoại, nếu họ bị đánh giá chỉ sau hai trận rồi bị loại khỏi đội. Tôi không ở đây để đưa ra những cái cớ bào chữa cho Mason. Nhưng đó là sự thật. Hãy nhìn Chelsea ít năm qua. Họ lúc nào cũng đón nhiều cầu thủ mới. Rất khó để chơi tốt với đội hình bị xáo trộn như vậy", Ferdinand giải thích.

Bên cạnh Mount, cựu trung vệ 44 tuổi cũng quan ngại về Harry Maguire. Gần đây, có thông tin rằng Ten Hag muốn ký với trung vệ kỳ cựu Jonny Evans, người trưởng thành từ học viện Man Utd. Ferdinand cho rằng, nếu điều này xảy ra, cơ hội để Maguire ra sân càng ít đi và tình thế sẽ trở nên khó khăn hơn cho trung vệ tuyển Anh.

Khi được hỏi về lý do Ten Hag giữ Maguire ở lại Man Utd, Ferdinand đáp: "West Ham có thể đề nghị lại với Man Utd khi thị trường chuyển nhượng gần đóng cửa. Tôi nghĩ khi ấy họ sẽ có câu trả lời khác. Tuy nhiên, Man Utd cũng đang cần tăng cường một số vị trí, nên họ cần bán cầu thủ để làm điều đó. Việc giữ Maguire ở lại có thể khiến Man Utd bị ép giá. Thay vì chấp nhận đề nghị 38 triệu USD, họ có thể để anh ấy ra đi với giá chỉ một nửa nếu chần chừ".

Duy Đoàn (theo Goal)