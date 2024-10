Fenix 8 AMOLED - smartwatch hỗ trợ thể thao chuyên sâu

Fenix 8 vẫn giữ cách bố trí 5 nút cứng ở hai bên mặt đồng hồ nhưng thay đổi lớn với các gioăng chống rò rỉ nước. Nhờ vậy, model này cũng có khả năng chống nước cao hàng đầu là 10 ATM, ở độ sâu tối đa 40 mét và đạt chứng nhận EN13319. Nhờ khả năng kháng nước tốt hơn, Fenix 8 cũng là đồng hồ hiếm hoi hỗ trợ đo thông số toàn diện cho bộ môn lặn.

Phần viền xung quanh của đồng hồ được làm từ titanium, vật liệu ngày càng "hot" với các thiết bị điện tử di động hiện nay. Do tỷ trọng ít so với các linh kiện, bản titanium nhẹ hơn chỉ 7 gram so với bản thép.

Đi kèm đồng hồ là dây silicon rất nhẹ, đeo thoải mái. Khi hoạt động thể thao như chạy, chơi quần vợt, người dùng sẽ cần để chật hơn một nấc để đồng hồ không rung lắc, đảm bảo các thông số đo chính xác nhất.