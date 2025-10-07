Fenica kết hợp hạ tầng, đa tiện ích trong khuôn viên 5.500 m2

Fenica được phát triển tại Đông Bắc TP HCM, vị trí bốn mặt tiền, hạ tầng kết nối và hệ tiện ích đồng bộ, mở ra lựa chọn an cư và đầu tư.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh giá căn hộ tại TP HCM liên tục tăng, nguồn cung mới tập trung nhiều ở phân khúc cao cấp, nhu cầu sở hữu ngôi nhà đầu tiên của thế hệ trẻ ngày càng khó khăn hơn. Trước nhu cầu này, Fenica được phát triển nhằm mang đến lựa chọn phù hợp cho nhu cầu an cư, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư ổn định tại khu vực Đông Bắc TP HCM, một trong những điểm phát triển năng động.

Dự án do liên minh Dalat Realco (DLR), NK Properties và Công ty TNHH Đầu tư Dự án Phượng Hoàng hợp tác phát triển, gồm 579 căn hộ cao tầng trên đường Trần Quang Diệu, tổng diện tích 5.537 m2 phường Tân Đông Hiệp. Fenica có nhiều lợi thế, trong đó nổi bật là quỹ đất bốn mặt tiền. Loại hình bất động sản này vốn được đánh giá cao nhờ khả năng thông thoáng, kết nối đa hướng và giữ giá trị lâu dài. Với Fenica, yếu tố này còn gắn liền với tính thanh khoản, phù hợp cho cả nhu cầu ở lẫn đầu tư.

Phối cảnh dự án Fenica. Ảnh: Dalat Realco

Điểm khác biệt tiếp theo đến từ việc Fenica là dự án cao tầng duy nhất trên trục đường Trần Quang Diệu, lợi thế tầm nhìn rộng mở giúp cư dân tận hưởng không gian thoáng đãng. Nhờ đó, mỗi căn hộ tại đây mang lại trải nghiệm sống khác biệt, đem lại giá trị bền vững trên thị trường.

Chủ đầu tư cho biết, dự án còn tạo dấu ấn với tầm nhìn Panorama hướng trực diện vành đai 3 và tuyến Metro Suối Tiên - Bình Dương. Góc nhìn này mang đến trải nghiệm cảnh quan, thể hiện tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai. Thực tế tại Thủ Đức cho thấy, những dự án có vị trí bao quát Metro số 1 hay trục Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội đều trở thành điểm nhấn, được thị trường ưa chuộng và ghi nhận mức tăng giá đáng kể.

Tiếp nối xu hướng đó, Fenica được kỳ vọng sẽ tái hiện thành công nhờ cùng lúc hội tụ hai trục hạ tầng quan trọng. Sự kết hợp giữa kết nối đồng bộ và tiềm năng sinh lời, tạo nền tảng để dự án trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của cả người mua để ở lẫn giới đầu tư.

Về khả năng liên kết vùng, dự án hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng hoàn chỉnh của khu Đông Bắc TP HCM. Từ dự án, cư dân chỉ mất ít phút để tiếp cận ga Metro Suối Tiên - Thủ Dầu Một, thuận tiện di chuyển về trung tâm thành phố cũng như kết nối đến sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Tuyến vành đai 3 giúp mở rộng kết nối toàn vùng Đông Nam Bộ, trong khi cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn tạo điều kiện di chuyển nhanh đến các điểm du lịch biển như Vũng Tàu, Phan Thiết. Với hệ thống này, Fenica được định vị như "điểm chạm trung tâm" trên bản đồ giao thông liên vùng.

Song song với lợi thế hạ tầng, dự án được bao quanh bởi hệ thống tiện ích ngoại khu đồng bộ: trường học các cấp, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí... Tất cả gói gọn trong bán kính 10 phút di chuyển. Điều này giúp cư dân có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí hàng ngày.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và thị trường đối diện nhiều biến động, Fenica mang đến lựa chọn vừa để ở vừa để đầu tư. Với quy mô giới hạn 579 căn hộ, dự án được kỳ vọng trở thành sản phẩm khác biệt, kết hợp vị trí chiến lược, hạ tầng kết nối đa hướng và tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Hoàng Đan