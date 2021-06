Feliz Homes bổ sung không gian sống xanh cho Nam Hà Nội

Chủ đầu tư KLB dành gần 80% diện tích cho cây xanh và mặt nước, cung cấp 1.300 căn hộ chất lượng cho thị trường Nam Hà Nội.

Theo chủ đầu tư KLB, dự án Feliz Homes ra mắt trong bối cảnh nguồn cung nhà ở Hà Nội tiếp tục sụt giảm do tác động của dịch bệnh và quy hoạch. Theo số liệu từ Sở Xây dựng Hà Nội, trong quý I/2021 có 10 dự án đủ điều kiện bán hàng với 5.658 căn hộ và 1.404 nhà thấp tầng. So với năm 2019 lượng cung đủ điều kiện bán hàng trong quý I/2021 chỉ đạt 24,6%. So với cùng kỳ năm 2020 con số này chỉ đạt 36,8%. Tuy nhiên, phần lớn lượng sản phẩm này đã được chào bán từ quý IV/2020.

Báo cáo thị trường nhà ở TP Hà Nội do CBRE Việt Nam công bố mới đây cũng chỉ ra, quý I/2021, thị trường Hà Nội ghi nhận xấp xỉ 4.400 căn hộ mở bán mới, giảm 39% theo quý. Phần lớn nguồn cung mở bán trong quý đều từ 14 dự án đã mở bán trước đó và chỉ có 3 dự án được mở bán mới trên thị trường. Khu vực phía Đông và phía Tây tiếp tục là 2 khu vực chính tập trung dự án mới, tổng cộng chiếm 77% nguồn cung mới.

Nguồn cung khan hiếm, lại tập trung hầu hết ở khu Đông và khu Tây trong khi khu vực có mật độ và tốc độ gia tăng dân số cơ học cao nhất Thủ đô như khu Nam lại hạn chế. Bởi vậy, sự thiếu hụt nguồn cung trong năm 2020 và đầu năm 2021 khiến nhu cầu nhà ở khu Nam càng cấp thiết.

Không chỉ thiếu hụt về số lượng, khu Nam còn khan hiếm về chất lượng, chưa có nhiều dự án chung cư đạt chuẩn về tiện ích và không gian sống trong lành. Chính bởi vậy, sự xuất hiện của các dự án chất lượng cao luôn nhận được sự quan tâm của khách hàng và giới đầu tư. Trong bối cảnh đó, Feliz Homes đã góp phần giải "cơn khát" nhà ở cho khu Nam Hà Nội, đáp ứng giấc mơ an cư của hàng nghìn con người với gần 1.300 căn hộ.

Tọa lạc tại phường Hoàng Văn Thụ, trong đường Vành đai 2,5, Feliz Homes có mật độ xây dựng thấp với gần 80% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và tiện ích, mang đến không gian sống trong lành như resort nhiệt đới.

Đa dạng về loại hình, phong phú về tầng lớp, Feliz Homes kiến tạo những mảng xanh từ mặt đất cho tới các tầng cao như công viên 4.000m2, vườn trái cây nhiệt đới, vườn thiền, vườn thượng uyển chân mây... cùng hàng nghìn mét vuông mặt nước thanh khiết.

Nằm giữa khu đô thị Đền Lừ, trong phạm vi bán kính 1km không có bất cứ công trình cao tầng nào che chắn, Feliz Homes nổi lên với bốn mặt thông thoáng, không gian yên tĩnh và không khí trong lành.

Nhằm kiến tạo một cuộc sống hiện đại, chủ đầu tư KLB còn phát triển chuỗi tiện ích nội khu đủ đầy, độc đáo, đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí, mua sắm, luyện tập, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của cư dân. Đó là trung tâm mua sắm rộng 20.000m2, bể bơi công nghệ điện phân đồng, vườn thiền và yoga thuỷ cực, vườn detox ion âm, khu vui chơi - vận động liên hoàn cho trẻ nhỏ...

"Việc đảm bảo quyền lợi của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, việc phát triển dự án không chỉ nhằm giới thiệu cho thị trường một dự án căn hộ chung cư nội đô độc đáo, khác biệt mà còn là những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, đầy đủ, những sản phẩm được xây dựng từ tâm huyết và kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường", chủ đầu tư nhấn mạnh.

Với thực trạng khan hiếm nguồn cung, dự án được kỳ vọng sẽ là điểm sáng của thị trường bởi những ưu thế về vị trí, không gian sống xanh, tiện ích, chất lượng xây dựng, giá bán, tính thanh khoản tốt và tiềm năng sinh lời rộng mở nhờ sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng giao thông.

