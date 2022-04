'Feel My Rhythm': Bữa tiệc hội họa của Red Velvet

MV "Feel My Rhythm" của Red Velvet đánh dấu sự trở lại của nhóm sau tám tháng vắng bóng. Video: Youtube SMTOWN.

Ngày 21/3, Red Velvet phát hành mini album The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm và MV chủ đề. Ca khúc trong MV thuộc thể loại pop dance, được sáng tác dựa trên bản nhạc Air on the G-String của nhà soạn nhạc người Đức Johann Sebastian Bach. Album gồm sáu bài hát, do SM Entertainment phát hành, dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 337 của Bach.

Bài hát với giai điệu trẻ trung, kết hợp cùng những hình ảnh lấy cảm hứng từ các thời kỳ của nghệ thuật hội họa thế giới, từ trường phái ấn tượng đến chủ nghĩa siêu thực.