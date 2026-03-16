FedEx triển khai robot dỡ hàng tự động

FedEx dự kiến đưa vào vận hành hệ thống robot tự động dỡ hàng từ xe tải khi hợp tác với Berkshire Grey - doanh nghiệp cung cấp giải pháp robot tích hợp AI cho chuỗi cung ứng.

Hệ thống mới mang tên Scoop, được thiết kế chuyên biệt cho việc dỡ hàng trong các rơ-moóc vận chuyển. Giải pháp này giúp tối ưu hoạt động tại các trung tâm xử lý hàng hóa của FedEx, đồng thời cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả vận hành.

Robot dỡ hàng tự động Scoop. Ảnh: Robotics & Automation News

Việc dỡ hàng từ rơ-moóc với nhiều loại bưu kiện khác nhau từ lâu là một trong những công việc khó dự đoán và đòi hỏi sức lao động lớn nhất tại các trung tâm phân loại. Hệ thống Scoop được phát triển nhằm giải quyết thách thức này bằng cách duy trì dòng xử lý liên tục, có thể xử lý nhiều loại kiện hàng và cho phép nhân viên can thiệp khi cần thiết.

Ông Kawal Preet, Phó chủ tịch điều hành phụ trách kế hoạch, kỹ thuật và chuyển đổi của FedEx, cho biết việc ứng dụng giải pháp AI vật lý mới từ Berkshire Grey phản ánh cam kết của doanh nghiệp trong việc nâng cao an toàn lao động, thúc đẩy đổi mới và tăng khả năng vận hành bền vững.

"Thông qua việc ứng dụng công nghệ thông minh trong dỡ hàng rơ-moóc, chúng tôi trang bị cho lực lượng lao động những công cụ hiện đại hơn, qua đó nâng cao an toàn và cải thiện hiệu quả vận hành, đồng thời vẫn duy trì tiêu chuẩn dịch vụ mà khách hàng mong đợi", ông nói.

Scoop vận hành dựa trên công nghệ AI vật lý, cho phép robot tự động dỡ hàng hoàn toàn theo phương thức xử lý hàng rời. Giải pháp này giúp tăng độ an toàn cho nhân viên, nâng cao hiệu quả vận hành và đặt ra tiêu chuẩn mới cho tự động hóa logistics trong các môi trường xử lý phức tạp. Một số cải tiến chính của hệ thống gồm:

Tăng cường an toàn và khả năng bảo trì. Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc ưu tiên an toàn, đồng thời cho phép con người hỗ trợ khi xảy ra các tình huống ngoại lệ.

Dòng xử lý liên tục. Đảm bảo luồng hàng hóa ổn định, thay vì chỉ tối ưu xử lý từng kiện riêng lẻ.

Tác động tối thiểu đến cơ sở hạ tầng. Hệ thống có thể tích hợp vào các cơ sở hiện có của FedEx mà không cần thay đổi lớn.

Tự động hóa dựa trên AI. Robot nhận diện nhiều loại kiện hàng khác nhau và đưa ra quyết định theo thời gian thực để di chuyển an toàn trong rơ-moóc, dỡ toàn bộ hàng với tốc độ cao trước khi tự động rời khỏi xe.

Hiện chương trình thử nghiệm đã được triển khai, FedEx dự kiến đưa những hệ thống Scoop đầu tiên vào vận hành trong năm 2026.

Ông Dave Paratore, CEO Berkshire Grey, cho biết dự án hợp tác với FedEx tập trung phát triển các giải pháp robot có khả năng mở rộng, nhằm tăng cường an toàn, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm độ phức tạp trong bảo trì hệ thống. "Việc đưa Scoop vào hoạt động tại FedEx cho thấy robot có thể tạo ra những cải thiện rõ rệt trong hoạt động logistics thực tế", ông nói.

Trước đó, năm 2021, FedEx đã triển khai hệ thống Robotic Product Sortation and Identification (RPSi) của Berkshire Grey để tự động phân loại các bưu kiện nhỏ cần phân phối mỗi ngày.

Đến năm 2022, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác với thỏa thuận phát triển các giải pháp robot AI mới, nhằm nâng cao an toàn và hiệu quả trong quá trình xử lý bưu kiện của FedEx trên phạm vi toàn cầu.

Ánh Dương (theo Robotics & Automation News)