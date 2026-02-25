FedEx triển khai robot dỡ hàng tự động

FedEx sẽ triển khai hệ thống robot tự động dỡ hàng khỏi xe container do Berkshire Grey phát triển nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn trong mạng lưới chuyển phát.

Theo thông báo của tập đoàn ngày 10/2, hệ thống có tên Scoop được thiết kế chuyên biệt cho công đoạn dỡ hàng trong xe container - vốn được xem là một trong những khâu khó dự đoán và nặng nhọc nhất tại các trung tâm xử lý bưu kiện. Theo FedEx, Scoop có thể nhận diện và xử lý mọi loại kiện hàng, duy trì dòng hàng vào ổn định khi dỡ hàng từ bên trong xe trước khi tự động di chuyển ra ngoài.

Hệ thống dỡ hàng tự động bằng robot của Berkshire Grey, có tên Scoop. Ảnh: FedEx

"Việc ứng dụng công nghệ thông minh trong khâu dỡ hàng giúp trang bị cho nhân viên những giải pháp hiện đại, qua đó tăng cường an toàn và cải thiện hiệu quả vận hành, đồng thời vẫn đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ mà khách hàng kỳ vọng", bà Kawal Preet, Phó chủ tịch điều hành phụ trách hoạch định, kỹ thuật và chuyển đổi của FedEx, cho biết.

Hiện tập đoàn ở giai đoạn cuối của chương trình thí điểm công nghệ này tại một cơ sở với nhiều robot dỡ hàng, theo ông O.P. Skaaksrud, Phó chủ tịch phụ trách công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp chưa công bố địa điểm thử nghiệm, nhưng dự kiến những đơn vị Scoop đầu tiên sẽ đi vào vận hành thương mại trong năm nay và mở rộng triển khai tại các cơ sở khác từ năm 2026.

Dự án tiếp nối quá trình hợp tác giữa FedEx và Berkshire Grey trong những năm qua. Năm 2021, FedEx đã triển khai hệ thống phân loại và nhận diện bưu kiện bằng robot của Berkshire Grey để xử lý hàng hóa nhỏ. Năm tiếp theo, hai bên ký thỏa thuận phát triển các năng lực robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động xử lý kiện hàng.

Trước đó, tập đoàn cũng thử nghiệm các giải pháp robot khác trong xe container, như sử dụng robot tích hợp AI của Dexterity AI để chất hàng hiệu quả hơn từ năm 2023.

Việc tự động hóa được đánh giá giúp FedEx và các doanh nghiệp logistics quy mô lớn giảm chi phí xử lý hàng hóa. Các tập đoàn như UPS, Amazon và Walmart cũng đang triển khai robot và công nghệ mới trong mạng lưới của mình nhằm giảm tải công việc nặng nhọc cho nhân viên và tăng năng suất vận hành.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)