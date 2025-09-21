FedEx tăng phí vận chuyển 5,9% từ 2026

FedEx sẽ áp dụng mức tăng trung bình 5,9% đối với biểu phí chuẩn dịch vụ vận chuyển bưu kiện tại Mỹ, bao gồm cả hàng xuất khẩu và nhập khẩu, bắt đầu từ 5/1/2026.

Cùng thời điểm, hãng cũng điều chỉnh tăng nhiều loại phụ phí như phí xử lý bổ sung, hàng cồng kềnh, giao hàng tại khu vực xa, giao hàng đến nhà dân và phí xử lý hàng nhập khẩu đường bộ vào Mỹ. Riêng mảng FedEx Freight sẽ tăng trung bình 5,9% hoặc 6,9% tùy dịch vụ. Các dịch vụ khác như Ground Economy, Ground Multiweight, International Premium và International Priority DirectDistribution cũng chịu tác động, song FedEx chưa công bố cụ thể mức tăng.

Động thái này được xem là bước đi thường niên của FedEx, tương tự mức tăng 5,9% trong hai năm 2024 và 2025. Đối thủ UPS cũng thường áp dụng điều chỉnh giá tương tự mỗi năm, nhưng hiện chưa công bố kế hoạch tăng phí năm 2026.

Theo giới phân tích, đợt điều chỉnh sắp tới diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp vận chuyển đang phải đối mặt với chi phí giao hàng cao, ít ưu đãi giảm giá hơn. Báo cáo TD Cowen/AFS Freight Index hồi tháng 7 cho thấy chi phí vận chuyển đường bộ trên mỗi kiện hàng trong quý II đạt mức kỷ lục và dự báo duy trì ở ngưỡng cao.

Mặc dù FedEx tiếp tục tăng nhiều loại phụ phí, mức tăng cho phí xử lý bổ sung và hàng cồng kềnh trong năm 2026 thấp hơn so với 2025. Chẳng hạn, phí xử lý bổ sung theo trọng lượng cho lô hàng Zone 2 chỉ tăng 2,5 USD, trong khi năm trước đó tăng tới 9 USD. Tuy vậy, các doanh nghiệp vận chuyển hàng cồng kềnh vẫn chịu áp lực lớn do chi phí cao và ít lựa chọn thay thế.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)