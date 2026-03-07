FedEx sẽ đóng hơn 475 điểm giao nhận tại Mỹ và Canada

FedEx sẽ đóng hơn 475 điểm giao nhận đến năm 2027 theo chiến lược Network 2.0, hợp nhất hoạt động chuyển phát nhanh (Express) và giao hàng mặt đất (Ground) để giảm chi phí, tinh gọn tuyến giao hàng.

Kế hoạch được công bố tại sự kiện dành cho nhà đầu tư năm 2026 của FedEx, đánh dấu một trong những đợt tái cấu trúc mạng lưới lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Theo đó, khoảng 30% số cơ sở hiện có sẽ bị đóng cửa trong giai đoạn triển khai Network 2.0.

Network 2.0 hướng tới hợp nhất hai mảng Express và Ground vốn vận hành tách biệt trước đây thành một hệ thống thống nhất. Bằng cách loại bỏ các tuyến thu gom - giao hàng trùng lặp, chuẩn hóa quy trình và tập trung sản lượng về các điểm được tối ưu hóa, FedEx kỳ vọng cải thiện đáng kể cả chi phí lẫn chất lượng dịch vụ.

Theo ông Scott Ray, Giám đốc vận hành được chỉ định của FedEx, hơn 200 điểm giao nhận đã đóng cửa trong khuôn khổ chương trình này. Trọng tâm tiếp theo sẽ chuyển sang các thị trường đô thị lớn như San Francisco. Đến mùa cao điểm năm 2026, khoảng 65% sản lượng trung bình hàng ngày đủ điều kiện tại Mỹ và Canada sẽ được xử lý qua các điểm Network 2.0 đã tối ưu, so với 25% tại thời điểm công bố kế hoạch.

FedEx đặt mục tiêu tiết kiệm khoảng 2 tỷ USD vào cuối năm 2027 nhờ cắt giảm hạ tầng chồng chéo và các tuyến vận chuyển dư thừa. Doanh nghiệp cũng cho biết việc hợp nhất Express và Ground sẽ giúp đơn giản hóa điều phối, sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn và tăng độ tin cậy của dịch vụ, nhất là với các lô hàng ưu tiên.

Để hạn chế tác động tiêu cực từ việc đóng cửa cơ sở, tập đoàn dự kiến ứng dụng các công cụ theo dõi bưu kiện theo thời gian thực và phân tích dự báo nhằm ước tính nhu cầu, giảm ùn tắc và điều chỉnh luồng hàng trước khi xảy ra gián đoạn.

Đối với các chủ hàng, việc thu hẹp mạng lưới có thể dẫn đến thay đổi điểm nhận - gửi bưu kiện, đặc biệt ở các thị trường nhỏ. Tuy nhiên, việc hợp nhất lịch lấy hàng có thể giúp đơn giản hóa quy trình với những khách hàng trước đây phải làm việc riêng với hai mảng Express và Ground. FedEx cũng cho biết các khoản tiết kiệm chi phí có thể ảnh hưởng đến cấu trúc giá trong dài hạn, nhất là với khách hàng có sản lượng lớn.

Xu hướng hợp nhất mạng lưới của FedEx phản ánh áp lực chung của ngành logistics trong bối cảnh tăng trưởng sản lượng chậm lại và mô hình thương mại điện tử thay đổi. Các đối thủ như UPS vốn đã vận hành theo mô hình tích hợp, khiến FedEx phải điều chỉnh chiến lược để thu hẹp khoảng cách và củng cố năng lực cạnh tranh.

Theo kế hoạch, Network 2.0 sẽ tiếp tục được mở rộng trong giai đoạn 2026–2027. Việc đóng cửa hàng trăm điểm giao nhận được xem là bước đi then chốt trong quá trình tái cấu trúc, khi tập đoàn đặt cược vào mô hình logistics tinh gọn, chi phí thấp và dịch vụ cạnh tranh hơn trong bối cảnh thị trường biến động nhanh.

Ngọc Minh (theo Doing Business in Bentonville)