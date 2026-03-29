FedEx ra mắt dịch vụ giao nhanh nội đô trong ngày

Dịch vụ mới cho phép giao hàng trong 2 giờ hoặc cuối ngày, tích hợp AI và mạng lưới hơn 1.000 đối tác vận chuyển.

Tập đoàn chuyển phát FedEx vừa công bố triển khai dịch vụ FedEx SameDay Local, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về tốc độ, tính linh hoạt và khả năng kiểm soát đơn hàng.

Phối hợp với OneRail - đơn vị cung cấp giải pháp giao hàng chặng cuối, dịch vụ cho phép khách hàng lựa chọn giao trong vòng 2 giờ hoặc trong ngày ngay tại bước thanh toán.

Xe giao hàng của FedEx trên đường phố Mỹ. Ảnh: FedEx

FedEx SameDay Local kết nối khách hàng với mạng lưới hơn 1.000 nhà cung cấp dịch vụ giao hàng trên toàn quốc, được điều phối thông minh. Hệ thống sẽ tự động ghép đơn hàng với phương tiện và tài xế phù hợp, đồng thời theo dõi theo thời gian thực từ lúc nhận hàng đến khi giao.

Dịch vụ hỗ trợ khung giờ giao hàng xác định trước, cung cấp theo dõi gần như thời gian thực với dự báo thời gian giao (ETA) và xác nhận hoàn tất đơn hàng. Ngoài ra, FedEx cho biết nền tảng tích hợp API linh hoạt, kết hợp các quy tắc điều phối dựa trên AI nhằm tối ưu lựa chọn đối tác, tuyến đường và hiệu suất giao hàng. Dịch vụ cũng đi kèm hỗ trợ 24/7, giám sát chủ động để giảm thiểu gián đoạn, đồng thời có khả năng xử lý các đơn hàng lớn, cồng kềnh hoặc yêu cầu đặc thù.

Ông Jason Brenner, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách danh mục số của FedEx, cho biết giải pháp mới giúp khách hàng mở rộng giá trị dịch vụ về tốc độ và tiện lợi, đồng thời cung cấp các tùy chọn giao hàng mà không làm tăng độ phức tạp trong vận hành.

FedEx là tập đoàn logistics và chuyển phát nhanh toàn cầu, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hải My (Theo Logistics Manager)