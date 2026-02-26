FedEx ra mắt công cụ AI giải đáp thắc mắc chặng cuối giao hàng

FedEx giới thiệu bộ công cụ theo dõi và xử lý hoàn trả ứng dụng AI, giúp người mua theo dõi đơn hàng rõ hơn và hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện khâu giao hàng chặng cuối.

Các công cụ này được phát triển cùng đối tác ParcelLab. AI tích hợp trong FedEx Tracking+ và FedEx Returns+ có thể tự động trả lời những câu hỏi phổ biến của khách hàng như "Đơn hàng của tôi đang ở đâu?" hay "Tiền hoàn của tôi đã được xử lý chưa?". Hệ thống cũng phân tích dữ liệu giao nhận và hoàn trả để phát hiện các xu hướng, điểm bất thường, từ đó cảnh báo rủi ro hoặc cơ hội cải thiện.

Một kiện hàng di chuyển qua đường hầm quét 6 mặt tại cơ sở Secondary 25 của FedEx ở Memphis, Tennessee. Ảnh: FedEx

Bên cạnh đó, bộ công cụ cung cấp cho người bán cái nhìn tổng thể về hoạt động theo dõi và hoàn trả, giúp họ giám sát xu hướng vận hành. Doanh nghiệp cũng có thể thiết lập các tham số để tự động điều chỉnh chính sách và trải nghiệm hoàn hàng.

Theo tập đoàn, các giải pháp AI này được thiết kế để tăng cường khả năng giao tiếp giữa người bán và người mua trong giai đoạn giao hàng chặng cuối. "Sự trung thành của khách hàng thường được hình thành sau khi mua hàng, và trải nghiệm hậu mua đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị vòng đời khách hàng", ông Jason Brenner, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách danh mục số của FedEx, cho biết.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chặng cuối có vai trò then chốt trong việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Khảo sát của Locus công bố tháng trước cho thấy 93% người tiêu dùng Mỹ cho rằng hiệu quả giao hàng ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh thương hiệu.

FedEx Tracking+ và FedEx Returns+ được thiết kế để tích hợp trực tiếp vào trải nghiệm giao hàng của doanh nghiệp, thay vì buộc khách phải truy cập nền tảng bên thứ ba. Theo bà Jadah Hawkins, Phó chủ tịch cấp cao kiêm lãnh đạo toàn cầu mảng bán lẻ và thương mại điện tử tại Alorica, kỳ vọng của người tiêu dùng về chặng cuối ngày càng tăng.

"Khách hàng đã chuyển từ chấp nhận ước tính giao hàng chung chung sang đòi hỏi độ chính xác theo thời gian thực và tính cá nhân hóa. Họ kỳ vọng theo dõi ở mức GPS, khung giờ giao chính xác và quyền kiểm soát cách thức nhận thông tin cập nhật", bà Hawkins nhận định.

Ngọc Minh (theo Supply Chain Dive)