FedEx mở trung tâm vận hành mới tại sân bay Bilbao

Tây Ban NhaCơ sở mới tại sân bay Bilbao đánh dấu bước mở rộng đáng kể về năng lực và hiệu quả xử lý hàng hóa của FedEx tại khu vực này.

Cơ sở mới của FedEx có diện tích 2.700 m2, tăng gần 2.000 m2 so với địa điểm cũ, đồng thời bổ sung thêm 400 m2 không gian văn phòng hiện đại trên hai tầng.

Theo đại diện tập đoàn, hạ tầng của trung tâm mới cho phép hãng tăng gấp đôi công suất phân loại so với trước đây, với khả năng xử lý lên tới 1.500 kiện hàng mỗi giờ. Trạm này cũng được trang bị 27 cửa bốc dỡ hàng, nhiều hơn 20 cửa so với cơ sở cũ, giúp tối ưu quy trình xử lý và vận chuyển hàng hóa.

Cơ sở mới của FedEx tại sân bay Bilbao Ảnh: FedEx

"Cơ sở mới này là một khoản đầu tư quan trọng nhằm nâng cao năng lực vận hành của chúng tôi, qua đó mở rộng dịch vụ cho khách hàng, hỗ trợ nhu cầu hoạt động và định hướng quốc tế của họ", ông Ian Silverton, Giám đốc điều hành mảng vận hành mặt đất của FedEx Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cho biết. "Với trạm Bilbao, chúng tôi mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động và cải thiện hiệu suất, đồng thời có thể đáp ứng khối lượng hàng hóa lớn hơn".

Cơ sở mới tại sân bay Bilbao bổ sung cho các trạm hiện có của FedEx tại Vitoria và San Sebastian, cũng như trạm hàng không tại Vitoria - nơi đảm bảo khả năng kết nối hàng hóa đến châu Âu và châu Mỹ trong ngày hôm sau. Tổng công suất phân loại của các cơ sở này có thể đạt tới 6.000 kiện hàng mỗi giờ.

Hiện FedEx có mạng lưới rộng khắp Tây Ban Nha với năm trạm hàng không tại Madrid, Barcelona, Seville, Valencia và Vitoria, hai trung tâm đường bộ chính tại Madrid và Barcelona, cùng 26 trạm vận hành trên toàn quốc.

Trước đó, vào tháng 9, FedEx đã khai trương cơ sở phân loại tự động tại khu Airport City của sân bay Tallinn (Estonia), một "trung tâm trung chuyển hàng không toàn cầu" tại Sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), và cơ sở xử lý hàng hóa tại sân bay East Midlands (Anh). Điều này cho thấy nỗ lực liên tục mở rộng năng lực toàn cầu của tập đoàn.

Gia Hân (Theo AirCargo News)