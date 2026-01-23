FedEx mở rộng đội xe tải điện tại Nhật Bản

FedEx đưa thêm 17 xe tải điện vào đội xe tại Nhật Bản, tiến gần mục tiêu vận hành trung hòa carbon vào năm 2040.

Các mẫu Mitsubishi Fuso eCanter và Isuzu ELF chạy điện hiện được sử dụng cho hoạt động nhận và giao bưu kiện tại Tokyo, Kanagawa và Osaka. Mỗi xe có tải trọng 1,5 tấn, dự kiến giúp giảm khoảng 3,3 tấn khí thải từ ống xả mỗi năm so với xe tải diesel tương đương.

"Những xe điện mới này giúp giảm phát thải trên các tuyến đô thị mật độ cao, đồng thời vẫn đảm bảo tốc độ và chất lượng dịch vụ mà khách hàng mong đợi", ông Kei Alan Kubota, Giám đốc điều hành FedEx Nhật Bản, cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ phát thải thấp và góp phần cải thiện chất lượng không khí cho cộng đồng địa phương".

FedEx chuyên cung cấp các giải pháp vận chuyển, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Ảnh: FedEx

Song song với việc triển khai xe điện, FedEx còn cung cấp công cụ báo cáo phát thải carbon dựa trên nền tảng đám mây trong toàn mạng lưới, giúp khách hàng xây dựng chiến lược vận chuyển bền vững hơn trong tương lai.

Theo FedEx, sáng kiến này đóng góp vào mục tiêu của Nhật Bản là cắt giảm 60% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2035 so với mức năm 2013, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

FedEx là tập đoàn chuyển phát nhanh và logistics toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, cung cấp các giải pháp vận chuyển, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt phát thải carbon bằng 0 trong hoạt động toàn cầu vào năm 2040.

Hải My (Theo Logistics Manager)